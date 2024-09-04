Стартує бета-тестування програми «Національний кешбек». Фото: Мінцифри

У понеділок, 2 вересня, стартувало бета-тестування програми «Національний кешбек». Воно триватиме близько місяця. У цей період система наповнюватиметься товарами українських виробників, за купівлю яких споживачі отримають 10 % кешбеку. Приєднуватимуться нові торгові мережі та магазини. Перевірятиметься робота технічних систем, що забезпечують роботу проєкту.

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації

«Відсьогодні кешбек нараховують щонайменше 7 торгових мереж, в процесі приєднання ще біля 40 закладів торгівлі. В програмі вже зареєстровано 38 тисяч товарів від 600 українських виробників. Підтримка українців є послідовною політикою уряду, особливо напередодні опалювального сезону, адже за отриманий кешбек можна буде, до прикладу, оплатити комунальні послуги. Водночас заохочення купувати локальні товари створюватиме робочі місця і забезпечить додаткові податкові надходження. Адже до 40 % коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ», – наголосила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Відсьогодні в програмі можуть реєструватись споживачі.

Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутись до відділення. Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек. Наразі, це можна зробити через мобільні додатки та відділення таких банків: Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Акордбанк.

Під час звернення до банку треба буде визначити також картки, з яких будуть здійснюватись оплати за товари, і дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. Це можуть бути картки різних банків. Далі оновити мобільний застосунок Дія, обрати сервіс Національний кешбек і там позначити картку для виплат кешбеку.

Після цього можна йти в магазин, який вже приєднався до програми «Національний кешбек», і робити покупки. Кешбек вже доступний на 38 тисяч товарів від 600 локальних виробників. Серед них продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва.

«У Дії вже 20+ мільйонів користувачів. За чотири роки застосунок став для українців незамінним інструментом для взаємодії з державою. Тепер українці можуть у кілька кліків у смартфоні долучитись до програми Нацкешбек і раз на місяць отримувати компенсацію за купівлю товарів українського виробництва. Усе буде просто та зручно»,— зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Зараз кешбек вже нараховують в магазинах мереж Аврора, АТБ, Novus, Екомаркет, Окко, WOG, Укрнафта. Інші мережі і окремі магазини готуються до запуску.

Кешбек нараховується на продукцію локальних виробників, що включені у програму, за виключенням підакцизної продукції (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту і медові напої.

Перелік виробників та товарів, які беруть участь у програмі, збільшуватиметься. На які товари вже поширюється кешбек, можна дізнатися на сайті програми https://madeinukraine.gov.ua. Інформувати споживачів про товари, на які розповсюджуватиметься кешбек, будуть і заклади торгівлі.

Розмір кешбеку - 10 % вартості куплених українських товарів, зареєстрованих в програмі. Максимальна сума виплат - 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року. Кошти за грудень будуть нараховані в лютому 2025 року.

Отримані за участь у програмі «Національний кешбек» кошти можна буде витратити на послуги - комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно, і інші. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Період бета-тестування триватиме близько місяця. Громадяни в цей період зможуть надати свої пропозиції або зауваження для вдосконалення механізмів роботи програми через форму на сайті.

Якщо у вас виникли запитання стосовно умов участі в програмі «Національний кешбек», телефонуйте на урядовий контактний центр за номером 1545.

Нагадаємо, що з 24 серпня українські виробники могли подавати заявки на участь в програмі «Національний кешбек» через портал Дія.