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Керівника одного з ЦНАПів на Миколаївщині судитимуть за незаконне відчуження земельної ділянки

Керівника одного з районних центрів надання адміністративних послуг Миколаївської області судитимуть за незаконне відчуження земельної ділянки поблизу чорноморського узбережжя.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Згідно з даними слідства, у квітні 2024 року обвинувачений, перебуваючи на посаді державного реєстратора, незаконно зареєстрував земельну ділянку, що належить Коблівській сільській раді, на сторонніх осіб.

«Зловмисник використовував свої повноваження для отримання неправомірної вигоди, завдавши значної шкоди державі», — зазначили в прокуратурі.

Своїми діями він завдав державі істотної шкоди на суму понад 320 тисяч гривень. Підозрюваному загрожує покарання до шести років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки.

Нагадаємо, Миколаївська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду, аби повернути у власність 14,7 гектарів лісового фонду, які головне управління Держгеокадастру в області передало під сільське господарство.

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