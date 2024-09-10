Мер Конотопа Артем Семеніхін через негативний коментар з’ясував військовий статус чоловіка однієї з мешканок. Фото 24 канал

Міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін після негативного коментаря жінки про його діяльність вирішив перевірити військовий статус її чоловіка.

Про це міський голова розповів у відео на своїй сторінці в Facebook.

Артем Семеніхін каже, що після того, як місцева жителька розкритикувала мера за благоустрій парку, де роботи виконувались не за бюджетні кошти. Мер знайшов її чоловіка у соцмережах та подзвонив до ТЦК та запитав про його військову службу.

Мер Конотопа отримав інформацію, що чоловік отримав відстрочку через догляд за матір’ю з інвалідністю.

— Думаю, зайду вже на її профіль. Вона, виявляється, є тривалим моїм підписником теж. І профіль її не закритий був. Я дивлюся її ім'я та прізвище, і написано, що вона в шлюбі. Я перевіряю з ким вона в шлюбі, хто її чоловік. Телефоную виключно тільки з цікавості в ТЦК, описую цього чоловіка, і мені відповідають, що він нещодавно оформив догляд за матір'ю, що вона в нього хвора, — розповідає Артем Семеніхін.

Згідно з українським законодавством, ТЦК не має права розголошувати особисті дані військовозобов’язаних без їхньої згоди. Це регулюється Законом України «Про захист персональних даних». Зокрема, інформація про військовий статус або причини відстрочки є конфіденційною та не підлягає відкритому розголошенню, якщо це не передбачено законом.

Нагадаємо, що у Миколаєві звільнили одного з керівників районного територіального центру комплектування (ТЦК) за неналежну роботу.