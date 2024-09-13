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У вихідні дні Миколаївська станція переливання крові працюватиме тільки на видачу компонентів крові

Донор крові, архівне фото «МикВісті»Донор крові, архівне фото «МикВісті»

Миколаївська обласна станція переливання крові 14 та 15 вересня не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові.

Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.

«Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові. Дякуємо за розуміння!», — йдеться у повідомленні.

У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 16 вересня, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».

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