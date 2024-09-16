Опалювальний сезон в Очакові. Фото для ілюстрації/УНІАН

15 жовтня 2024 року в Очакові на Миколаївщині розпочнуть опалювальний сезон.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Очаківської міської ради.

Зазначається, що з 15 жовтня опалення запустять для житлових приміщень з індивідуальним газовим та електричним опаленням.

Пізніше, з 1 листопада, за умови, що середньодобова температура не перевищуватиме +8 градусів, опалення увімкнуть в закладах освіти, лікарні та інших установах комунальної власності, зокрема в:

будівлі лікарняного комплексу;

будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Золота рибка»;

будівлі Очаківської дитячо-юнацької спортивної школи;

будівлі Міського палацу культури;

будівель Очаківської гімназії №1;

будівлі Очаківської гімназії №2;

будівлі Очаківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3;

будівлі комунального закладу «Очаківський ліцей»;

приміщеннях з індивідуальним газовим опаленням, підприємств, установ, організацій, які опалюються від котельних з альтернативним паливом (в т.ч. вугіллям).

Нагадаємо, на початку вересня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаївська область випереджає план по підготовці до нового опалювального сезону 2024-2025. Зокрема, об’єкти інфраструктури станом на 2 вересня були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Раніше Віталій Кім також пообіцяв, що відключення електроенергії не матимуть жодного впливу на майбутній опалювальний сезон 2024-2025 на Миколаївщині.

Також нагадаємо, що віцепрем’єр-міністерка України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук впевнена, що Миколаївщина без проблем увійде в майбутній 2024-2025 опалювальний сезон. Вона позитивно оцінила рівень підготовки регіону до зимового періоду.

Що відомо про опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.