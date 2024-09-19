Війна триває – триває допомога: атомники продовжують підтримувати військових

З перших днів війни колектив Південноукраїнського енергокомплексу активно допомагає українським армійцям. Лише за останні 6 місяців працівники філії «ВП ПАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» задонатили понад 26 мільйонів гривень. Це, зокрема, кошти, зібрані атомниками в рамках безстрокової акції «Допомога захисникам України», перераховані профспілковими комітетами підприємства та енергокомпанії, доброчинні внески до благодійних фондів, що засновані, між іншим, працівниками ПАЕС, і власні перекази на підтримку армії від небайдужих енергетиків. Завдяки таким спільним зусиллям до українських військових надходить найнеобхідніше - від тактичного спорядження до спеціалізованих високотехнологічних пристроїв.

З 2014 року колектив Південноукраїнського енергокомплексу допомагає українському війську, а з початком повномасштабної війни в України ще більше мобілізував свої зусилля задля наближення спільної мети - Перемоги.

Лише за перше півріччя 2024 року енергетики зібрали на підтримку оборонців понад 26 мільйонів гривень. Кошти спрямували на закупівлю амуніції та найнеобхіднішого обладнання для підрозділів Нацгвардії та ЗСУ. Зокрема, передали 229 квадрокоптерів, за допомогою яких військові розвідують ворожі позиції, коригують артилерію, збивають російські безпілотники та навіть поповнюють обмінний фонд новими полоненими. Понад 4 мільйони гривень витратили на придбання військового одягу (куртки, штани, костюми, бойові сорочки, головні убори, футболки), взуття (берці, кросівки), спальних мішків, тактичних рюкзаків. Співпрацюють благодійники тільки з перевіреними українськими виробниками, які гарантують якість і враховують усі побажання армійців. Беруться до уваги, насамперед, зручність, зносостійкість, використання високотехнологічних «дихаючих» матеріалів і надійної фурнітури. Такий підхід допомагає покращити безпеку та комфорт військових.

Не припиняють атомники й роботу з відновлення безпілотників. Намагаються якнайшвидше віднайти необхідні запчастини, аби полагодити «поранених пташок». У такий спосіб працівники ПАЕС повернули на позиції вже 140 квадрокоптерів.

Пріоритет в отриманні допомоги, безперечно, мають працівники Південноукраїнського енергокомплексу, які воюють. Наразі 215 атомників зі зброєю в руках стоять на захисті держави, серед них - дві жінки. Колектив також підтримує призваних на фронт родичів працівників енергокомплексу. Не залишаються без допомоги й мешканці міста енергетиків.

Як розповів начальник відділу соціального розвитку філії «ВП ПАЕС» Валерій Кичак, 114 військових частин на постійній основі отримують необхідну підтримку від південноукраїнських енергетиків. «Про нашу благодійну ініціативу знають уже по всій країні, оскільки інформація поширюється дуже швидко. Запити від військових надходять постійно і ми робимо все для того, щоб реагувати на них максимально оперативно. Першочергово допомогу, звичайно, отримують наші працівники. Ворог змусив їх узяти до рук зброю та змінити звичний для них робочий одяг на військову форму, але ми сподіваємось, що це тимчасово та чекаємо на повернення наших колег-воїнів з Перемогою. Ми підтримуємо захисників, бо розуміємо, що там, на фронті, вони платять високу ціну за наш відносний спокій. Наша волонтерська робота це не просто допомога, це - наш обов’язок!».

Серед тих, хто зараз на війні, працівник цеху теплової автоматики і вимірювань ПАЕС Артем Веретик – командир мінометної батареї. Він відповідає за бойову готовність підрозділу та успішне виконання завдань. «Я дуже вдячний всьому колективу підприємства за своєчасну та таку необхідну допомогу. Мені передавали амуніцію, два мавіки – денний Mavic 3 Pro і нічний Mavic 3T та систему супутникового зв’язку Starlink. Без цього обладнання наразі неможливо повноцінно воювати, адже бойові дії перейшли на новий рівень. Ми зараз на важкому Курському напрямку, і нам цілодобово потрібні очі в небі. Завдяки використанню дронів ми зберігаємо життя наших військових. Я переконаний, що тільки об’єднавши зусилля ми зможемо подолати будь-які труднощі. Разом ми обов’язково переможемо!», - запевнив захисник України.

Колектив Південноукраїнської АЕС – це фактично армія доброчинців і волонтерів, яка продовжує працювати задля Перемоги. Звісно, потреб завжди багато, а коштів на їх вирішення – обмаль. Але саме в труднощах і пізнаються справжні друзі та патріоти України. Акція, яку започаткували на Південноукраїнській АЕС - це ще один спосіб виказати вдячність захисникам, які щодня ризикують своїм життям заради нашого спокою. Це чудова нагода показати нашу єдність, що ми всі – українці, й що ми стоїмо пліч-о-пліч у цьому бою.

Світлана Костенюк

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