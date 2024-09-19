На Миколаївщині підприємцю незаконно віддали в оренду землі гімназії

На адміністрацію Новофедорівської гімназії подали до суду через здачу в оренду землі підприємцю. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Миколаївщині на адміністрацію Новофедорівської гімназії подали до суду через здачу в оренду землі підприємцю.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначається, що 10 гектарів землі, вартістю 300 тисяч гривень, знаходяться у праві постійного користування Новофедорівської гімназії Казанківської селищної ради Миколаївської області. Її надали закладу для ведення особистого підсобного господарства.

Однак у січні 2024 року директор гімназії уклав договір про спільну діяльність з обробітку землі із суб’єктом господарювання. У прокуратурі зазначають, що земля віддали в оренду, про що свідчать документи.

«Гімназія, як постійний користувач землі, не має повноважень передавати її в оренду. Крім того, внаслідок незаконних дій відповідачів фактично змінено цільове призначення землі, яка стала використовуватися в комерційних цілях для товарного сільськогосподарського виробництва. Наразі судом відкрито провадження у справі, і її розгляд триває», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Державі вдалося повернути землі Національного природного парку «Бузький Гард» на суму майже 148 мільйонів гривень. Первомайський міськрайонний суд задовольнив позов про повернення 14 гектарів земель природно-заповідного фонду у власність держави.

Нагадаємо, що у державну власність через суд повернули землю площею понад 12 гектарів вартістю 54 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що за три роки відкритого ринку землі в Миколаївській області було продано 26,8 тисяч гектарів землі, що є одним з найвищих показників серед південних регіонів України. Для порівняння, в Одеській області продали 23,3 гектара, у Херсонській області — 18,8 гектара, а в Запорізькій області — 12,2 гектара.