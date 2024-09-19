У Миколаєві відбувся робочий воркшоп з мапування та перенаправлення послуг з охорони психічного здоров'я

У вівторок, 17 вересня, в рамках Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» у Миколаєві пройшов робочий воркшоп за участю представників неурядових громадських організацій. Захід організовано за підтримки Міжнародної організації з міграції, на чолі з менеджеркою програми з психологічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) південного регіону Ірене Заддах та керівницею команди ПЗПСП у Миколаєві та Херсоні Юлією Олефіренко.

Захід відбувся у змішаному форматі, офлайн та онлайн, і зібрав близько 50 учасників. Серед присутніх були директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва, координаторка Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» в Миколаївській області, позаштатна радниця начальника Миколаївської ОВА Руслана Омелянчук, радниця патронатної служби начальника ОВА Неллі Яровенко, консультанти програми ментального здоровʼя шести пілотних територіальних громад.

Тема воркшопу — «Мапування та перенаправлення для надавачів послуг з охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки Миколаївської та Херсонської областей». Учасники заходу попрацювати над кращими практиками мапуванням наявних послуг з ПЗПСП у Миколаєві та Херсоні, визначили можливості та прогалини в координації та обговорили посилення механізмів перенаправлення.

Наприкінці заходу учасники обмінялися досвідом та інформацією для покращення координації між надавачами послуг у сфері ПЗПСП, що сприятиме подальшій підтримці жителів Миколаївської та Херсонської областей.

Нагадаємо, що супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою Олени Зеленської забезпечує Координаційний центр КМУ / Mental Health UA у співпраці з Міністерство охорони здоров'я України, експертного партнерства та підтримки World Health Organization Ukraine.