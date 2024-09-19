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Освіта без бар'єрів: як діти продовжують вчитися, перебуваючи у лікарні

  • Пресреліз

  • Миколаївська ОДА

  • 17:26, 19 вересня, 2024

На Миколаївщині діє освітній центр ДУ «Школа супергероїв», фото: Миколаївська ОДАНа Миколаївщині діє освітній центр ДУ «Школа супергероїв», фото: Миколаївська ОДА

На Миколаївщині в одному з закладів охорони здоров'я діє освітній центр ДУ «Школа супергероїв». Від квітня 2023 року тут навчаються за шкільною програмою діти, які проходять стаціонарне лікування.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної державної адміністрації. 

«У нас облаштований клас дошкою EDpRo та партами. Станом на перше вересня в освітньому центрі навчанням було охоплено 700 пацієнтів, а також надано близько 5000 освітніх послуг. Весь процес супроводжують штатні працівники – завідувач, вчитель початкових класів й вихователь, асистенти, а також практичний психолог. Новий навчальний рік ми вже розпочали та готові навчати наших маленьких супергеройчиків», – розповіла завідувач освітнього центру ДУ «Школа супергероїв» Надія Руденко.

Довідково

 «Школа супергероїв» – це мережа безплатних шкіл у медичних закладах. Наразі вона функціонує як державна установа під патронатом Першої леді Олена Зеленська, а реалізація освітнього процесу відбувається у рамках флагманського проєкту Міністерства освіти і науки України «Освіта для всіх».

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