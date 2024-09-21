Низка вулиць Миколаївщини сьогодні залишиться без світла через поточний ремонт: адреси

Планові відключення електроенергії у Вознесенську та Врадіївці через ремонти мереж. Фото: Кореспондент

Сьогодні, 21 вересня, у Вознесенську та Врадіїївці через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що у Врадіївці електроенергія буде відсутня з 9:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. І. Врадія

вул. Героїв України

Також електроенергія буде відсутня у Вознесенську з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пров. Радістний

пров. А. Бугровенка

пров. Глинки

вул. Західна

вул. Соколецька

пров. Народний

вул. Соловʼїна

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.