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Низка вулиць Миколаївщини сьогодні залишиться без світла через поточний ремонт: адреси

Планові відключення електроенергії у Вознесенську та Врадіївці через ремонти мереж. Фото: КореспондентПланові відключення електроенергії у Вознесенську та Врадіївці через ремонти мереж. Фото: Кореспондент

Сьогодні, 21 вересня, у Вознесенську та Врадіїївці через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що у Врадіївці електроенергія буде відсутня з 9:00 ранку до 17:00 вечора  за адресами:

  • вул. І. Врадія
  • вул. Героїв України

Також електроенергія буде відсутня у Вознесенську з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. Радістний
  • пров. А. Бугровенка
  • пров. Глинки
  • вул. Західна
  • вул. Соколецька
  • пров. Народний
  • вул. Соловʼїна

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

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