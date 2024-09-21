Низка вулиць Миколаївщини сьогодні залишиться без світла через поточний ремонт: адреси
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- Аліна Квітко
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9:45, 21 вересня, 2024
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Сьогодні, 21 вересня, у Вознесенську та Врадіїївці через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що у Врадіївці електроенергія буде відсутня з 9:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. І. Врадія
- вул. Героїв України
Також електроенергія буде відсутня у Вознесенську з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пров. Радістний
- пров. А. Бугровенка
- пров. Глинки
- вул. Західна
- вул. Соколецька
- пров. Народний
- вул. Соловʼїна
Відключення світла на Миколаївщині
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.