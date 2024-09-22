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Миколаївська станція переливання потребує донорів усіх груп крові

У Миколаєві потрібні донори усіх груп крові. Зображення для ілюстрації з сайту nrcu.gov.uaУ Миколаєві потрібні донори усіх груп крові. Зображення для ілюстрації з сайту nrcu.gov.ua

У понеділок, 23 вересня, Миколаївська станція переливання крові запрошує донорів усіх груп.

Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.

Здати кров можна з 8:00 до 14:00 за адресою: провулок Радіо, 2.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

«Дякуємо кожному з Вас за Ваш важливий внесок в справу донорства в цей важкий для нашої України час!», — йдеться в повідомленні.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».

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