Миколаївська станція переливання потребує донорів усіх груп крові
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- Олена Козубовська
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16:26, 22 вересня, 2024
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У понеділок, 23 вересня, Миколаївська станція переливання крові запрошує донорів усіх груп.
Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.
Здати кров можна з 8:00 до 14:00 за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
«Дякуємо кожному з Вас за Ваш важливий внесок в справу донорства в цей важкий для нашої України час!», — йдеться в повідомленні.
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».