У Южноукраїнську хочуть обладнати спеціальну зону для вигулу собак

Южноукраїнськ, фото з відкритих джерел

У Южноукраїнську планують облаштувати спеціальне місце для вигулу собак.

Відповідний проєкт рішення розміщено на сайті Южноукраїнської міської ради.

Майданчик для вигулу собак хочуть розмістити по вулиці Парковій. Наразі планують затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування комунальному підприємству «Служба комунального господарства».

На ділянці у 0,0600 гектарів комунальники обладнають спеціальну зону, де містяни зможуть відпочивати з домашніми тваринами та вигулювати їх.

Нагадаємо, що у Новобузькій громаді Миколаївщини вже з’явився pet-friendly простір для відпочинку з домашніми улюбленцями. Там є лавочки, тренажери для собак та місця для вигулу. Крім того, з’явився простір для молоді, де можна проводити час та спілкуватися.