  • понеділок

    23 вересня, 2024

  • 26.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 26.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

У Южноукраїнську хочуть обладнати спеціальну зону для вигулу собак

Южноукраїнськ, фото з відкритих джерелЮжноукраїнськ, фото з відкритих джерел

У Южноукраїнську планують облаштувати спеціальне місце для вигулу собак.

Відповідний проєкт рішення розміщено на сайті Южноукраїнської міської ради.

Майданчик для вигулу собак хочуть розмістити по вулиці Парковій. Наразі планують затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування комунальному підприємству «Служба комунального господарства».

На ділянці у 0,0600 гектарів комунальники обладнають спеціальну зону, де містяни зможуть відпочивати з домашніми тваринами та вигулювати їх.

Нагадаємо, що у Новобузькій громаді Миколаївщини вже  з’явився pet-friendly простір для відпочинку з домашніми улюбленцями. Там є лавочки, тренажери для собак та місця для вигулу. Крім того, з’явився простір для молоді, де можна проводити час та спілкуватися.

Читайте також:

новини

На коригування проєкту реконструкції частини водогону у Миколаєві витратять майже ₴1 млн

Юлія Бойченко
новини

«Мрію побачити тата живим»: миколаївці традиційно вийшли на акцію в підтримку полонених

Олена Козубовська
новини

Федорова просить зібрати комісію ТБНС через спалах пташиного грипу в зоопарку Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Сортувальна станція будівельного сміття в Миколаєві запрацює до кінця року, — ПРООН

Аліса Мелік-Адамян
новини

Російські безпілотники три ночі підряд літали поблизу Південноукраїнської АЕС, — звіт МАГАТЕ

Аліса Мелік-Адамян

На коригування проєкту реконструкції частини водогону у Миколаєві витратять майже ₴1 млн

Зруйнований будинок у Вознесенську: чому демонтаж затягується?

37 хвилин тому

Одещина та Херсонщина до кінця століття можуть частково піти під воду, — екологи

Головне сьогодні