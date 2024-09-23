У Миколаєві за рішенням суду відключили ліфти у багатоповерхівці: їх мали відремонтувати ще чотири роки назад

У Миколаєві у багатоповерховому будинку відключили ліфти. Фото: Skylift

У Миколаєві у багатоповерховому будинку по вулиці Генерала Алмазова (колишня Генерала Карпенко), 59а відключили два ліфта через аварійний стан.

У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» Наталя Бойченко поскаржилась, що ліфти відключили на невизначений термін.

Вона зазначає, що у будинку живе багато пенсіонерів, які фізично не можуть спускатися сходами. Також складно спускатися та підійматися батькам з дітьми.

«Відключили ліфти на невизначений термін без альтернативного рішення. Відключення проводило ТОВ «Ліски-М». На запитання мешканців, коли ліфт пустять в експлуатацію, працівники ТОВ «Ліски-М» сказали: «роки через 3, коли закінчиться війна», — додає Наталя Бойченко.

Розташування будинку. Скриншот Google-карти

Крім того, без ліфта люди змушені носити воду, які набирають у пунктах видачі очищеної води, пішки на дев’ятий поверх. Наталя Бойченко додає, що під час тривоги люди не можуть швидко спуститися у підвал.

«Моєму батькові 92-й рік, живе на 9 поверсі, він ще ходить, погано ходить, але все-таки, він при здоровому глузді, сам спускався на ліфті і потихеньку йшов у гараж, 2хв від будинку, але для нього майже годину. Він дуже самостійний , якщо обмежити його у пересуванні, він зляже, та й взагалі, людина 92-річного віку без ліфта на 9-му поверсі, це як? А ще в мене брат, інвалід 1 групи, і йому теж потрібно виходити на вулицю. У будинку багато пенсіонерів та молодих мам їм треба спускати та піднімати коляски без ліфта. Пенсіонерів кинули вмирати від голоду та від спраги, бо вони не можуть спуститися та піднятися до своїх квартир без ліфта, а їжа в магазині», — пише вона.

У Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ліски-М», яке обслуговує будинок, кореспонденту «МикВісті» повідомили, що дійсно по Генерала Алмазова, 59а відключили два ліфти, але це було виконання рішення суду. Як розповіла старший майстер «Ліски-М» Наталя Платонова, ліфти у аварійному стані та потребують капітального ремонту.

«Ситуація така, що є рішення суду. Строк служби ліфтам — 25 років, після чого проводиться технічна експертиза. Вона була проведена у 2020 році. Згідно цих висновків експертизи повинні були виконати ремонтні роботи. Це вже роботи капітального характеру — відновлення ліфту, щоб продовжити термін експлуатації. Зараз вже 2024 рік, ніякі роботи не були виконані. Це роботи капітального характеру у квартплату вони не входять, на те, що йде на обслуговування ліфта. Тому суд ухвалив рішення відключити ліфти», — розповідає вона.

За її словами, коштів на ремонт місто поки не виділило і коли саме буде фінансування у «Ліски-М» також не знають, адже їх мають виділити з міського бюджету.

«Апеляційний суд ухвалив рішення. Ми скільки могли відтягували, але рішення суду потрібно виконувати. Це напевно знає (суму, яку треба витратити на ремонт ліфтів, — прим.) у Департамент ЖКГ», — додає Наталя Платонова.

У червні 2024 року в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва розповіли скільки людей застрягли в ліфтах через відключення світла, чи планують примусово зупиняти їх роботу та чи вплинула мобілізація на кількість працівників служб, що обслуговують ліфти в Миколаєві.

Раніше в ДЖКГ повідомляли, що майже 10% багатоквартирних будинків у Миколаєві не мають голов правління ОСББ.