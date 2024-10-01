  • вівторок

    1 жовтня, 2024

  • 24.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 24.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

«Працюємо над пошуком шляхів», — у миколаївському Департаменті ЖКГ не знають, коли відремонтують відключені ліфти на Алмазова

У Миколаєві у багатоповерховому будинку відключили ліфти. Фото: SkyliftУ Миколаєві у багатоповерховому будинку відключили ліфти. Фото: Skylift

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради веде перемовини з Державною службою України з питань праці, щоб вирішити питання аварійних ліфтів по вулиці Генерала Олекси Алмазова, 59а.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Нагадаємо, що рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду у будинку відключили два ліфта. Позов подав Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці за результатами перевірки.

У Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ліски-М», яке обслуговує будинок, кореспонденту «МикВісті» повідомили, що ліфти у аварійному стані та потребують капітального ремонту, а грошей на це не виділили.

У Департаменті житлово-комунального господарства зазначать, що наразі «шукають шляхи виходу із ситуації».

«Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради активно працює над пошуком шляхів виходу з ситуації, що склалася, і планує комплексні рішення для уникнення можливих зупинок ліфтів в інших будинках. Наразі нами вже ведеться діалог з Держпрацею», — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у червні 2024 року в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва розповіли скільки людей застрягли в ліфтах через відключення світла, чи планують примусово зупиняти їх роботу та чи вплинула мобілізація на кількість працівників служб, що обслуговують ліфти в Миколаєві.

Раніше в ДЖКГ повідомляли, що майже 10% багатоквартирних будинків у Миколаєві не мають голов правління ОСББ.

Читайте також:

новини

Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

Олена Козубовська
новини

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

Аліна Квітко
новини

Родини загиблих військових за власний кошт зробили Алею Слави в центрі Миколаєва

Олена Козубовська
новини

Держпідприємству, яке буде «тестувати» відбудований міст у Вознесенську, заплатять ₴475 тисяч

Юлія Бойченко
новини

У 2025 році Миколаїв планує виділити ₴22,3 млн на оздоровлення понад тисячі дітей пільгових категорій

Олена Козубовська

На ремонт їдальні в Коблівському ліцеї планують витратити майже ₴10 млн

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

4 години тому

«Працювати нікому, а відсутність світла нестерпна». Історія підприємиці з Миколаєва, яка закрила 7-річний столярний бізнес

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні