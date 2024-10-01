«Працюємо над пошуком шляхів», — у миколаївському Департаменті ЖКГ не знають, коли відремонтують відключені ліфти на Алмазова

У Миколаєві у багатоповерховому будинку відключили ліфти. Фото: Skylift

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради веде перемовини з Державною службою України з питань праці, щоб вирішити питання аварійних ліфтів по вулиці Генерала Олекси Алмазова, 59а.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Нагадаємо, що рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду у будинку відключили два ліфта. Позов подав Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці за результатами перевірки.

У Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ліски-М», яке обслуговує будинок, кореспонденту «МикВісті» повідомили, що ліфти у аварійному стані та потребують капітального ремонту, а грошей на це не виділили.

У Департаменті житлово-комунального господарства зазначать, що наразі «шукають шляхи виходу із ситуації».

«Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради активно працює над пошуком шляхів виходу з ситуації, що склалася, і планує комплексні рішення для уникнення можливих зупинок ліфтів в інших будинках. Наразі нами вже ведеться діалог з Держпрацею», — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у червні 2024 року в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва розповіли скільки людей застрягли в ліфтах через відключення світла, чи планують примусово зупиняти їх роботу та чи вплинула мобілізація на кількість працівників служб, що обслуговують ліфти в Миколаєві.

Раніше в ДЖКГ повідомляли, що майже 10% багатоквартирних будинків у Миколаєві не мають голов правління ОСББ.