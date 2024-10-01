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«Зливала» росіянам локації ЗСУ: жителька Миколаєва отримала 8 років тюрми за роботу на РФ

Жительку Миколаєва засудили на 8 років за поширення інформації про ЗСУ, фото: sumypost.comЖительку Миколаєва засудили на 8 років за поширення інформації про ЗСУ, фото: sumypost.com

Жительку Миколаєва засудили на вісім років позбавлення волі за поширення інформації про розташування Збройних Сил України, а також виправдовування та заперечення збройної агресії РФ.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, влітку 2022 року жінка через Телеграм-канал, контрольований російськими спецслужбами, передавала інформацію про розташування Сил оборони та військової техніки в Миколаєві.

За даними слідства, зібрані розвіддані вона передавала у формі повідомлень із фото та відеозйомкою. Ці відомості ворог використовував для планування атак по території міста.

Крім того, жінка поширювала дописи, у яких схвалювала дії російських військових на території України. На вирок жінка очікувала, перебуваючи під вартою.

Слід зазначити, що наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, що у Миколаєві засуджену до 5 років за проросійські заклики жінку випустили на волю — у суді кажуть, що вона розкаялась.

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