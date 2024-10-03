Німеччина виділить €900 тис. на посівну для фермерів Одещини та Херсонщини

Одне з полів у Миколаївській області, фото: «МикВісті»

Міністерство сільського господарства Німеччини підготувало пакет допомоги для аграріїв постраждалих областей України.

Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля з міністром сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром, повідомляє Мінагрополітики.

Джем Оздемір зауважив, що його міністерство надасть 900 тисяч євро у вигляді ваучерів для 1625 сільських домогосподарств у прифронтових Херсонській та Одеській областях. Це цільові кошти для придбання насіння та сільськогосподарських матеріалів для весняної сівби.

Він запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну, аби можливо було експортувати сільгосппродукцію та отримувати дохід для захисту себе і свого суверенітету. ФРН для України є одним із ключових партнерів на шляху до Євросоюзу.

Віталій Коваль зазначив, що основні акценти зустрічі стосувались протидії російському терору аграрної галузі та підтримки Німеччини.

«Домовились разом системно протидіяти російській дезінформації в аграрному секторі про українську продукцію. До прикладу, що Україна «відповідальна» за низькі ціни на пшеницю в Німеччині. Хоча торік у ФРН наша пшениця становила лише 1,8% від загального обсягу імпорту. Тож вірити подібній пропаганді або поширювати її — це грати на руку ворогам України та їх бажанню розколоти вільну Європу», — сказав очільник українського міністерства.

Нагадаємо, на Миколаївщині цьогоріч всіма категоріями господарств було зібрано 19,5 тисячі тонн баштанних культур, що на 20% більше, ніж торік.