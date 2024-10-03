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Від завтра до Корабельного району Миколаєва курсуватимуть тролейбуси

Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс», фото: «МикВісті»Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс», фото: «МикВісті»

Тролейбусний маршрут до Корабельного району Миколаєва запрацює вже з пʼятниці, 4 жовтня. Робота буде у тестовому режимі, тому можуть бути зміни у графіках. 

Як повідомили у «Миколаївелектротранс», він працюватиме під номером 10 і проходитиме від вулиці Новозаводська (залізничний вокзал «Миколаїв-Пасажирський») через проспект Миру, вулицю Космонавтів, проспект Богоявленський, провулок Корабелів до кінцевої зупинки по вулиці Айвазовського та у зворотному напрямку.

На підприємстві наголосили, що робота тролейбусів здійснюватиметься в тестовому режимі, тому можливі відхилення від опублікованих графіків, які в разі потреби буде скориговано.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана також повідомив, що перший час на маршрути виходитиме шість тролейбусів, а надалі їх кількість буде збільшуватись.

«Для нас наразі в пріоритеті забезпечити людей транспортом у пікові години перевезень. Зі збільшенням кількості тролейбусів з автономним ходом, після проходження їх обкатки на маршрутах з контактною мережею — ми будемо зменшувати інтервали руху. Але, це гарний початок, що нашим працівникам вдалось знайти рішення як почати тролейбусне сполучення з Корабельним районом ще до того, як буде зроблена повноцінна інфраструктура на кінцевій зупинці», — сказав Юрій Сметана.

Також він відзначив, що на новому маршруті діятимуть такі ж самі правила перевезень, як і у всьому електричному транспорті Миколаєва.

«Вартість проїзду залишається такою ж, не зважаючи на суттєву протяжність маршруту: 8 гривень купуючи квиток у водія та 7 гривень, оплачуючи проїзд з допомогою QR-коду. Безкоштовний проїзд зберігається для визначених категорій, включаючи школярів та пенсіонерів за віком. Головне — мати при собі посвідчення, якщо ви користуєтесь пільговим проїздом», — підкреслив Юрій Сметана.

Нагадаємо, що перші тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку до Миколаєва прибули у квітні 2024 року. А про плани закупити цей новий транспорт мер повідомив у грудні 2023 року.

На самому підприємстві також переробили тролейбус з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами. Замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.

Загалом за час воєнних дій збитки підприємства «Миколаївелектротранс» склали 141 мільйон гривень, з яких 46 мільйонів — технічні.

Читайте також статтю «МикВісті» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».

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