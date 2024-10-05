  • субота

    5 жовтня, 2024

  • 24.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 24.3° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Бузькій громаді на Миколаївщині створено першу патронатну родину

Родина, ілюстративне фото: З відкритих джерелРодина, ілюстративне фото: З відкритих джерел

В Бузькій громаді в Миколаївській області створили патронатну родину. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства соціальної політики України. 

Подружжя Зорини і Віктора Кучерових — уклали договір з Бузькою сільською радою. Жінка працювала вихователькою в інтернаті, пізніше — фахівчинею із соціальної роботи. Тому про важливість виховання дітей саме в сім'ї знає з власного досвіду роботи. 

Як зазначають в міністерстві, родина Кучерових стала сто першою патронатною родиною, яку утворили в Україні з початку цього року. На вихованні таких сімей — 197 дітей, чиї батьки тимчасово не можуть про них піклуватися. 

Найбільше в цьому році патронатні родини утворилися Чернігівській області — 15, Хмельницькій — 13,  Житомирській — 12.

Загалом в Україні працюють 379 патронатних родин, які нині турбуються про 771 дитину, зазначають в міністерстві. 

«МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині зареєстровано девʼять патронатних сімей, у яких виховується 24 дитини.

 

Останні новини про: діти

У Миколаївській області зменшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – ОВА
У Миколаївській області з'явилося ще дві патронатні сім'ї, — ОВА
У 2025 році Миколаїв планує виділити ₴22,3 млн на оздоровлення понад тисячі дітей пільгових категорій

Читайте також:

новини

«Паралельні світи графіки»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко
новини

Стрільба з лука, польова кухня, розпалювання ватри: як у Миколаєві відзначили День козацтва

Олена Козубовська

Останні новини про: діти

У 2025 році Миколаїв планує виділити ₴22,3 млн на оздоровлення понад тисячі дітей пільгових категорій
У Миколаївській області з'явилося ще дві патронатні сім'ї, — ОВА
У Миколаївській області зменшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – ОВА

Двох миколаївських вчителів президент відзначив держнагородами до Дня працівників освіти

Южноукраїнська міськрада виступила за перейменування міста в Південноукраїнськ

1 година тому

«Паралельні світи графіки»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук

Головне сьогодні