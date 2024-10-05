У Бузькій громаді на Миколаївщині створено першу патронатну родину

Родина, ілюстративне фото: З відкритих джерел

В Бузькій громаді в Миколаївській області створили патронатну родину.

Про це повідомляє пресслужба міністерства соціальної політики України.

Подружжя Зорини і Віктора Кучерових — уклали договір з Бузькою сільською радою. Жінка працювала вихователькою в інтернаті, пізніше — фахівчинею із соціальної роботи. Тому про важливість виховання дітей саме в сім'ї знає з власного досвіду роботи.

Як зазначають в міністерстві, родина Кучерових стала сто першою патронатною родиною, яку утворили в Україні з початку цього року. На вихованні таких сімей — 197 дітей, чиї батьки тимчасово не можуть про них піклуватися.

Найбільше в цьому році патронатні родини утворилися Чернігівській області — 15, Хмельницькій — 13, Житомирській — 12.

Загалом в Україні працюють 379 патронатних родин, які нині турбуються про 771 дитину, зазначають в міністерстві.

«МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині зареєстровано девʼять патронатних сімей, у яких виховується 24 дитини.