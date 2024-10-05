У Бузькій громаді на Миколаївщині створено першу патронатну родину
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- Аліна Квітко
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14:57, 05 жовтня, 2024
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В Бузькій громаді в Миколаївській області створили патронатну родину.
Про це повідомляє пресслужба міністерства соціальної політики України.
Подружжя Зорини і Віктора Кучерових — уклали договір з Бузькою сільською радою. Жінка працювала вихователькою в інтернаті, пізніше — фахівчинею із соціальної роботи. Тому про важливість виховання дітей саме в сім'ї знає з власного досвіду роботи.
Як зазначають в міністерстві, родина Кучерових стала сто першою патронатною родиною, яку утворили в Україні з початку цього року. На вихованні таких сімей — 197 дітей, чиї батьки тимчасово не можуть про них піклуватися.
Найбільше в цьому році патронатні родини утворилися Чернігівській області — 15, Хмельницькій — 13, Житомирській — 12.
Загалом в Україні працюють 379 патронатних родин, які нині турбуються про 771 дитину, зазначають в міністерстві.
«МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині зареєстровано девʼять патронатних сімей, у яких виховується 24 дитини.
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