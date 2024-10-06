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У Баштанській лікарні у вересні на світ з’явилося 12 немовлят

У Баштанській лікарні у вересні на світ з’явилися 12 немовлят. Фото: СарниУ Баштанській лікарні у вересні на світ з’явилися 12 немовлят. Фото: Сарни

У Баштанській лікарні у вересні на світ з’явилося 12 немовлят — 5 дівчаток і 7 хлопчиків.

Про це повідомили у пресслужбі Баштанської міської ради. 

Також у вересні 10 пар одружились. 

— Щиро вітаємо батьків із цією радісною подією! Нехай кожне маля росте здоровим, щасливим і принесе в дім ще більше любові. Окремі вітання 10 подружнім парам, які стали на весільний рушник у вересні. Нехай ваше спільне життя буде довгим, щасливим та наповненим взаємною підтримкою й любов'ю, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, що у пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, з 20 по 27 вересня народилося 42 дитини. 

Нагадаємо, заступник директора Інституту демографії Олександр Гладу заявив, що для збереження стабільної чисельності населення України 100 жінок протягом життя повинні народжувати 220 дітей. Однак, згідно з даними за 2023 рік, наразі цей показник значно нижчий — 92-98 дітей на 100 жінок. 

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