У Баштанській лікарні у вересні на світ з’явилися 12 немовлят. Фото: Сарни

У Баштанській лікарні у вересні на світ з’явилося 12 немовлят — 5 дівчаток і 7 хлопчиків.

Про це повідомили у пресслужбі Баштанської міської ради.

Також у вересні 10 пар одружились.

— Щиро вітаємо батьків із цією радісною подією! Нехай кожне маля росте здоровим, щасливим і принесе в дім ще більше любові. Окремі вітання 10 подружнім парам, які стали на весільний рушник у вересні. Нехай ваше спільне життя буде довгим, щасливим та наповненим взаємною підтримкою й любов'ю, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, що у пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, з 20 по 27 вересня народилося 42 дитини.