У Миколаєві протягом минулого тижня народилось 42 дитини

Малюк. Ілюстраційне фото

У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, з 20 по 27 вересня народилося 42 дитини.

У Миколаївській міській раді повідомили, що на світ з’явилися 22 дівчинки та 20 хлопчиків.

«Вітаємо родини з поповненням! Бажаємо малюкам щасливої долі під мирним небом!», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, заступник директора Інституту демографії Олександр Гладу заявив, що для збереження стабільної чисельності населення України 100 жінок протягом життя повинні народжувати 220 дітей. Однак, згідно з даними за 2023 рік, наразі цей показник значно нижчий — 92-98 дітей на 100 жінок.