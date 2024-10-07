  • понеділок

    7 жовтня, 2024

  • 17.7°
    Гроза

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 17.7° Гроза

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Феодосії після атаки БпЛА горить нафтобаза: у Генштабі підтвердили ураження нафтового терміналу

Пожежа нафтобази у Фіодосії, Фото: «Крымский ветер»Пожежа нафтобази у Фіодосії, Фото: «Крымский ветер»

У тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів спалахнула нафтобаза. Після інциденту у місті був введений режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Про це повідомив так званий «радник» голови РФ у Криму Олег Крючков.

«Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС», — написав він.

Представник окупаційної влади додав, що нібито жертв і постраждалих немає.

Astra повідомляє, що пожежа сталася після нічної атаки безпілотників, перед цим місцеві жителі чули вибухи

Нафтобаза, що горить у Феодосії, — АТ «Морський нафтовий термінал» — найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Цю нафтобазу вже атакували дрони в березні цього року.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон.

Зазначається, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, шість — над Курською областю і по одному — над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ. При цьому в ранковому зведенні відомства не згадується нафтозавод у Феодосії, що горить.

Російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що у Феодосії ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після загоряння на нафтобазі.

Згодом вони уточнили, що Режим надзвичайної ситуації через загоряння на нафтобазі у Феодосії не запроваджувався, повідомили в адміністрації міста.

«Відбулася технічна помилка, засідання комісії ще не проводилося, уточнила влада», — йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію про ударр по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.

Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Росіяни заявили, що згоріла нафтобаза та шукали «винуватців». Пізно вночі було завдано удару по нафтобазі, яка розташована в межах міста. На місці події працювали пожежники.

Останні новини про: нафтобаза РФ

Доходи Росії від нафти та газу зросли на понад 82%, — Мінфін РФ
У Ростовській області після атаки дронів загорілися резервуари з нафтою
У Росії уже 9 діб палає нафтобаза, з’явились супутникові знімки

Читайте також:

новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко

Останні новини про: нафтобаза РФ

У Росії уже 9 діб палає нафтобаза, з’явились супутникові знімки
У Ростовській області після атаки дронів загорілися резервуари з нафтою
Доходи Росії від нафти та газу зросли на понад 82%, — Мінфін РФ

За вересень «Миколаївобленерго» замовило тендерів на понад ₴100 млн: їх витратять на спецодяг, трансформатори та аудит

Юлія Бойченко

У Миколаєві з нагоди Дня вчителя привітали та нагородили освітян

На Миколаївщині внаслідок ДТП загинула людина, ще троє травмувались

Вночі на Миколаївщині збили один «Шахед», а вчора обстрілами пошкоджені будинки у Лупареве та Дмитрівці

«Паралельні світи графіки»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

КУЛЬТУРА

Даріна Мельничук