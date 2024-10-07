У Феодосії після атаки БпЛА горить нафтобаза: у Генштабі підтвердили ураження нафтового терміналу

Пожежа нафтобази у Фіодосії, Фото: «Крымский ветер»

У тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів спалахнула нафтобаза. Після інциденту у місті був введений режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Про це повідомив так званий «радник» голови РФ у Криму Олег Крючков.

«Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС», — написав він.

Представник окупаційної влади додав, що нібито жертв і постраждалих немає.

Astra повідомляє, що пожежа сталася після нічної атаки безпілотників, перед цим місцеві жителі чули вибухи

Нафтобаза, що горить у Феодосії, — АТ «Морський нафтовий термінал» — найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Цю нафтобазу вже атакували дрони в березні цього року.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон.

Зазначається, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, шість — над Курською областю і по одному — над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ. При цьому в ранковому зведенні відомства не згадується нафтозавод у Феодосії, що горить.

Російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що у Феодосії ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після загоряння на нафтобазі.

Згодом вони уточнили, що Режим надзвичайної ситуації через загоряння на нафтобазі у Феодосії не запроваджувався, повідомили в адміністрації міста.

«Відбулася технічна помилка, засідання комісії ще не проводилося, уточнила влада», — йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію про ударр по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.

Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Росіяни заявили, що згоріла нафтобаза та шукали «винуватців». Пізно вночі було завдано удару по нафтобазі, яка розташована в межах міста. На місці події працювали пожежники.