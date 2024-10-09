У Миколаєві встановили гібридну сонячну електростанцію для безперебійної роботи бювету

Одна зі станцій очистки води в Миколаєві, архівне фото:«МикВісті»

У Миколаєві біля одного з пунктів видачі води встановили гібридну сонячну електростанцію, що забезпечує безперебійне водопостачання під час блекаутів. Вартість установки становить більше 1 мільйона гривень, її потужність — 15 кВт.

Про це йдеться у репортажі телеканалу «Рада».

За словами директора ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Миколи Логвінова, цієї потужності достатньо, щоб забезпечувати безперебійну роботу насосів, систем очищення води, а також автоматичних установок по видачі води. Сонячна електростанція — гібридна, тож її планують використовувати не тільки під час блекаутів чи аварій.

«Станція побудована за кошти підприємства, ще одна, так само, будується за наш кошт, для інших — будемо шукати донорів», — розповів Логвінов.

За кілька тижнів на ще одному пункті видачі води запрацює аналогічна станція, наразі проводяться роботи зі встановлення та налаштування.

На підприємстві зазначають, що активно ведуть переговори з донорськими організаціями та партнерами для подальшої реалізації проєкту. Визначено 34 точок видачі води, які в майбутньому планують під'єднати до зеленої енергетики.

Сонячні установки будуть встановлювати на пунктах видачі у густонаселених районах міста. Крім того, планується створення мапу з адресами таких бюветів, що допоможе мешканцям швидко знайти найближчий пункт та набрати воду під час відключень світла.

Раніше «МикВісті» інформували про відкриття ще одного пункту видачі води. Актуальний перелік адрес, де можна набрати воду за посилання.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «МикВісті» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

На відміну від миколаївських держекоінспекторів дніпровські не побачили перевищення вмісту хлоридів (солей) в Інгульці під час скиду в річку шахтних вод підприємствами Кривбасу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «МикВісті» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.

Згодом стало відомо, що новий магістральний водогін для забезпечення Миколаєва водою прокладатимуть з Нової Одеси. Замовником робіт буде Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Миколаївській області.