У Миколаєві 12 грудня електротранспорт не розвозитиме очищену воду

12 грудня у Миколаєві не будуть розвозити очищену воду. Архівне фото: «МикВісті»

Завтра, 12 грудня, мешканці Миколаєва не зможуть отримати очищену воду, яку розвозить електротранспорт. Крім того, не буде видачі на стаціонарній свердловині по вулиці Євгена Єщенка (Андреєва-Палагнюка), 17.

Як повідомили у пресслужбі КП «Миколаївелектротранс», на завтра заплановані роботи з обслуговування обладнання. Зокрема, оброблятимуть всі ємності для очищеної води.

Зазначається, що такі заходи проводяться кожного другого четверга місяця. Найближчі дати планового обслуговування в наступному році: 9 січня та 13 лютого.

У зазначені дні мешканцям рекомендують користатися іншими пунктами видачі очищеної води, адреси яких можна знайти на сайті voda.mkrada.gov.ua.

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Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.

Того ж року «МикВісті» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

Водогін для Миколаєва

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «МикВісті», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.