У парку Миколаєва знайшли касетний боєприпас, який пролежав там декілька років

Касетний боєприпас знайдений у парку Миколаєва, фото: ДСНС

У лісопарку Миколаєва 18 жовтня знайшли касетний боєприпас, який пролежав там декілька років. Його виявили під час гуманітарного розмінування. Рятувальники закликають бути обережними та відразу сповіщати про подібні знахідки.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Піротехніки знищили боєприпас шляхом контрольованого підриву.

«Небезпека подібної знахідки залишається дотепер на тих територіях, які піддавались систематичним ворожим обстрілам. Варто розуміти, що касетний боєприпас пролежав там вже декілька років», — зазначили у ДСНС.

Рятувальники закликають миколаївців уникати відвідування лісів та парків на територіях, які обстрілювались. А у разі знахідки предмету схожого на боєприпас потрібно телефонувати на спецлінії 101 або 102.

«Памʼятайте, що небезпека може чатувати всюди, боєприпаси та їх небезпечні залишки ми будемо знаходити ще довго, і говорити про повну безпеку зарано», — наголосили надзвичайники.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Станом на квітень 2024 року сапери обстежили та розмінували вже майже третину цієї території — 211 тисяч гектарів території області, повідомив перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

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