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Миколаївські рапіристки завоювали «срібло» Кубку України

Команда миколаївських рапіристок. Фото: Національна федерація фехтування УкраїниКоманда миколаївських рапіристок. Фото: Національна федерація фехтування України

Команда миколаївських рапіристок завоювала «срібло» Кубку України, що проходить в Києві.

Про це повідомили в Національній федерації фехтування України

У фіналі представниці миколаївського «Динамо» (Крістіна Кулик, Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик) зустрілись з квартетом ЦСК ЗСУ (Аглая Борисова, Дарія Миронюк, Анна Тараненко, Єлизавета Чижикова) і поступились з рахунком 31:42.

Рапіра, жінки (командні) 

  • Перше місце — ЦСК ЗСУ (Аглая Борисова, Дарія Миронюк, Анна Тараненко, Єлизавета Чижикова)
  • Друге місце — Динамо — Миколаїв-1 (Крістіна Кулик, Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик)
  • Третє місце — Армієць — 1 (Валентина Дерменжи, Ірина Зирянова, Марина Михальова)

Нагадаємо, що Аліна Полозюк із Миколаєва увійшла в рейтинг найтитулованіших українських фехтувальників на чемпіонатах Європи серед молоді.

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