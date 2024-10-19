Миколаївські рапіристки завоювали «срібло» Кубку України
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- Альона Коханчук
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11:10, 19 жовтня, 2024
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Команда миколаївських рапіристок завоювала «срібло» Кубку України, що проходить в Києві.
Про це повідомили в Національній федерації фехтування України
У фіналі представниці миколаївського «Динамо» (Крістіна Кулик, Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик) зустрілись з квартетом ЦСК ЗСУ (Аглая Борисова, Дарія Миронюк, Анна Тараненко, Єлизавета Чижикова) і поступились з рахунком 31:42.
Рапіра, жінки (командні)
- Перше місце — ЦСК ЗСУ (Аглая Борисова, Дарія Миронюк, Анна Тараненко, Єлизавета Чижикова)
- Друге місце — Динамо — Миколаїв-1 (Крістіна Кулик, Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик)
- Третє місце — Армієць — 1 (Валентина Дерменжи, Ірина Зирянова, Марина Михальова)
Нагадаємо, що Аліна Полозюк із Миколаєва увійшла в рейтинг найтитулованіших українських фехтувальників на чемпіонатах Європи серед молоді.