Миколаївські рапіристки завоювали «срібло» Кубку України

Команда миколаївських рапіристок. Фото: Національна федерація фехтування України

Команда миколаївських рапіристок завоювала «срібло» Кубку України, що проходить в Києві.

Про це повідомили в Національній федерації фехтування України

У фіналі представниці миколаївського «Динамо» (Крістіна Кулик, Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик) зустрілись з квартетом ЦСК ЗСУ (Аглая Борисова, Дарія Миронюк, Анна Тараненко, Єлизавета Чижикова) і поступились з рахунком 31:42.

Рапіра, жінки (командні)

Перше місце — ЦСК ЗСУ (Аглая Борисова, Дарія Миронюк, Анна Тараненко, Єлизавета Чижикова)

Друге місце — Динамо — Миколаїв-1 (Крістіна Кулик, Аліна Полозюк, Кіра Пронь, Мілана Степовик)

Третє місце — Армієць — 1 (Валентина Дерменжи, Ірина Зирянова, Марина Михальова)

Нагадаємо, що Аліна Полозюк із Миколаєва увійшла в рейтинг найтитулованіших українських фехтувальників на чемпіонатах Європи серед молоді.