Захід у Миколаєві: інноваторам та підприємцям презентують нові можливості для розвитку бізнесу

У Миколаєві презентують нові можливості для розвитку бізнесу. Фото: pixabay

У Миколаєві відбудеться захід на якому презентують можливості для підприємців, стартапів та інноваторів, що надає незалежний орган Європейського союзу ЕІТ.

Захід організовує Європейський інститут інновацій та технологій спільно із Спілкою економістів України та Інноваційним кластером RInnoHub.

Подія для підприємців, інноваторів та науковців відбудеться 25 жовтня о 15:00. Зареєструватись можна за посиланням.

Команда презентуватиме можливості кожного напряму роботи EIT, а саме у сферах:

Climate change;

Cultural & Creative Sectors & Industries;

Digitalisation;

Future of Food;

Health Innovation;

Sustainable Energy;

Added-Value Manufacturing;

Raw materials;

Urban mobility.

Довідка: ЕІТ — це найбільша в Європі інноваційна мережа, що працює з 2008 року. ЕІТ — незалежний орган Європейського союзу, створений для підтримки та впровадження інновацій і технологій, і невіддільна частина Horizon Europe — рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій. Українськи хаб ЕІТ вперше запустився в Україні наприкінці 2023 року з регіональним центром у Києві.

Раніше повідомлялося, що підприємці з Миколаївської, Одеської та Херсонської областей і особи, які мають ідеї для розвитку власного бізнесу, можуть взяти участь у конкурсі міні-проєктів та отримати кошти на втілення свого бізнесу.