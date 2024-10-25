Миколаїв відкриває нові горизонти з проєктом EcosySTEM

У Миколаєві офіційно стартував новий проєкт – EcosySTEM. Фото: Ecosystem Ukraine

У Миколаєві офіційно стартував новий проєкт — EcosySTEM, який відбувається в рамках програми транскордонного співробітництва країн басейну Чорного моря. Всеукраїнська асоціація Центрів підтримки бізнесу безпосередньо впроваджуватиме цю ініціативу.

Про це повідомляє пресслужба Центру підтримки бізнесу.

Днями у приміщенні «Центру підтримки бізнесу та економічного розвитку» відбулося підписання меморандуму про співпрацю з Департаментом освіти і науки Миколаївської ОВА.

Зазначається, що в рамках проєкту у нашому місті буде створено найсучасніший навчальний центр з елементами STEM-освіти на базі обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, а також заплановано проведення низки екоівентів.

«Процеси євроінтеграції в Україні поступово зближують нашу країну з європейською спільнотою. Одним із інструментів такого співробітництва є різні програми, зокрема програми транскордонного співробітництва. Наш новий проєкт EcosySTEM спрямований на розвиток у сфері екології», — розповів виконавчий директор асоціації Артем Ващиленко.

У Миколаєві офіційно стартував новий проєкт — EcosySTEM. Фото: Ecosystem Ukraine

Також у рамках проєкту відбудеться облаштування навчальних приміщень, двох лабораторій, конференц-зали та офісних приміщень з новим обладнанням. Лабораторії будуть оснащені на 100%: лабораторними столами з мийками, екранами, дошками, новими сучасними меблями. На відкритих майданчиках буде встановлено комплекс для збору дощової води та її подальшого використання, аквапонічне обладнання, інструменти для компостування та садівництва.

«У нас попереду два роки роботи, під час яких проходитимуть майстер-класи на свіжому повітрі. Діти зможуть брати участь у заходах, наприклад, у парку Перемоги. Сподіваємось, що це буде справжня перемога, і новий зміст вкладатиметься в назву цього парку», — зазначив Артем Ващиленко.

За словами директорки Департаменту освіти та науки Миколаївської ОВА Алли Веліховської, новий центр стане осередком розвитку STEM-освіти.

«Дуже приємно, що такі проєкти сьогодні реалізуються в нашій країні. Особливо тішить, що це відбувається в нашому натуралістичному центрі — установі, яка може забезпечити науковий та організаційний супровід. Центр завжди наповнений дітьми, і там з любов'ю розвивають наших дітей. Це дуже потрібно, адже йдеться про STEM-освіту та наукову освіту, яка з часом дасть нам технарів, медиків, природничників і, найголовніше, — науковців», — сказала вона.

У Миколаєві офіційно стартував новий проєкт – EcosySTEM. Фото: Ecosystem Ukraine

У рамках реалізації проєкту передбачено конкурс на найкращі еко-проєкти, які талановита молодь Миколаєва зможе згодом презентувати в європейських країнах.

«Я обожнюю покоління, яке зараз зростає, і сподіваюсь, що в рамках наших курсів ми навчимо їх не лише створювати ідеї, а й оформлювати патенти на них, продавати свої розробки та перетворювати науку на бізнес», — зазначила тренерка проєкту Інна Тимченко.

Крім того, планується проведення різноманітних майстер-класів, семінарів та конкурсів, де діти зможуть випробувати свої сили у вирішенні реальних екологічних завдань.

«Наше завдання — мотивувати дітей. Все велике починається з малого. Мій чотирирічний син проводить багато часу на свіжому повітрі, і я бачу, що діти дуже екологічно свідомі. Кожна дитина намагається прибирати сміття до урни, а не будь-де. Нам треба лише підтримувати та розвивати ці знання, щоб діти передавали їх іншим. Ми повинні залишити після себе екологічно свідоме покоління», — підкреслила тренерка проєкту Дарія Арчибісова.

Керівник обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Таїсія Троїцька впевнена, що новий проєкт відкриє нові перспективи для дітей, які протягом майже чотирьох років були позбавлені нормального навчання та спілкування.

«Мені здається, що цей проєкт — не просто двері, це справжні ворота до нового життя. Це той старт, який ми можемо дати дітям для відновлення нашої країни за підтримки міжнародних організацій», — сказала вона.

Зазначимо, що незабаром розпочнуться роботи зі створення сучасної навчальної бази.

У Миколаєві офіційно стартував новий проєкт – EcosySTEM. Фото: Ecosystem Ukraine

Нагадаємо, що у січні цього року в ході другого засідання робочої групи за проєктом «Концепція ревіталізації Миколаївського суднобудівного заводу» експерти обговорили перспективне зонування території підприємства.