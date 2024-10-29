Миколаївщина у лідерах за посівами озимих: засіяно понад 500 тисяч гектарів

Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»

Українські аграрії вже засіяли 5,7 мільйона гектарів озимих культур. Озимі зернові сіють у всіх областях, Миколаївщина серед лідерів сівби за обсягами.

Загалом засіяно вже майже 4,7 мільйона гектарів (90%), озимого ріпаку посіяно понад один мільйон гектар, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Зокрема:

озимої пшениці — 4,1 мільйона гектар (92%);

озимого ячменю — 486,1 тисячі гектар (76%);

озимого жита — 66 тисяч гектар (94%);

озимого ріпаку — 1,05 мільйона гектар (94%).

Аграрії Волинської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської та Чернігівської областей завершили сівбу озимих зернових. Сільгоспвиробники 12 областей завершили сівбу озимого ріпаку.

Серед лідерів за обсягами сівби озимих культур аграрії Миколаївської області — 503,1 тисячі гектарів (100,5%), Запорізької області — 100,8 тисячі гектарів (99,9%) та Хмельницької — 238,8 тисячі гектарів (99,5%).

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.