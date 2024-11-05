Суд відправив під варту жительку Херсону, підозрювану в організації незаконного референдуму

Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Обрано запобіжний захід мешканці Херсону, підозрюваній в організації незаконного референдуму.

Про це повідомляють у Центральному суді Миколаєва.

Зазначається, що підозрюваний в період окупації Херсону збройними угрупованнями РФ, жінка допомагала проводити незаконний референдум. Вона приймала виборців, видавала бюлетені для голосування, перевіряла виборців відповідно до наявних списків мешканців Херсон.

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«Серед іншого, судом досліджено протокол огляду відеозапису з місця проведення псевдореферендуму. З нього вбачається, що жінка не почувається пригніченою, або такою, що діє під примусом, побоюючись за своє життя та здоров’я», — йдеться у повідомлені.

За результатами розгляду, суддя Іван Дірко відправив підозрювану під варту без визначення розміру застави.

Нагадаємо, що правоохоронці судитимуть чоловіка, який зайняв незаконну посаду «заступника голови уряду Херсонської області».