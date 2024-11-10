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Підприємців запрошують на онлайн-зустріч з керівником Миколаївського обласного центру зайнятості

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна військова адміністрація

  • 7:11, 10 листопада, 2024

Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько. Фото «МикВісті»Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько. Фото «МикВісті»

У четвер, 14 листопада, о 11:00 в онлайн-форматі відбудеться зустріч директора Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька з представниками місцевого бізнесу.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовий адміністрації.

Тема для обговорення: «Програми Державної служби зайнятості для підтримки бізнесу».

Щоб долучитися до діалогу, зареєструйтесь до 10:00 13 листопада за посиланням.

Посилання для приєднання до Zoom-конференції буде надіслано на вашу електронну пошту після реєстрації.

«Не зволікайте можливістю отримати відповіді на турбуючі питання!», – додали там. 

Нагадаємо, Миколаївський обласний центр зайнятості з 2022 року надав гранти на відкриття та розвиток бізнесу на загальну суму близько 40 мільйонів гривень.

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