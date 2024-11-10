Підприємців запрошують на онлайн-зустріч з керівником Миколаївського обласного центру зайнятості

Пресреліз

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Миколаївська обласна військова адміністрація

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Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько. Фото «МикВісті» У четвер, 14 листопада, о 11:00 в онлайн-форматі відбудеться зустріч директора Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька з представниками місцевого бізнесу. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовий адміністрації. Тема для обговорення: «Програми Державної служби зайнятості для підтримки бізнесу». Щоб долучитися до діалогу, зареєструйтесь до 10:00 13 листопада за посиланням. Посилання для приєднання до Zoom-конференції буде надіслано на вашу електронну пошту після реєстрації. «Не зволікайте можливістю отримати відповіді на турбуючі питання!», – додали там. Нагадаємо, Миколаївський обласний центр зайнятості з 2022 року надав гранти на відкриття та розвиток бізнесу на загальну суму близько 40 мільйонів гривень.

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