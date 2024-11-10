У Галицинівській громаді відбулася зустріч з представниками органів місцевого самоврядування щодо розвитку охорони психічного здоров'я

Зустріч з представниками органів місцевого самоврядування у Галицинівській громаді, фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині триває презентація Обласного Плану заходів на 2024-2026 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоровʼя в Україні на період до 2030 року.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовий адміністрації.

Так, у п'ятницю, 8 листопада в рамках Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» в Галицинівській громаді, відбулась зустріч регіональної координаторки Програми Руслани Омелянчук разом з позаштатною радницею голови Миколаївської ОВА з соціальних питань Ольгою Степаненко із представниками органів місцевого самоврядування під головуванням сільського голови Івана Назара.

Зустріч з представниками органів місцевого самоврядування у Галицинівській громаді, фото: Миколаївська ОВА Зустріч з представниками органів місцевого самоврядування у Галицинівській громаді, фото: Миколаївська ОВА

До зустрічі долучились фахівці закладів освіти та соціальної роботи, практичні психологи та сімейні лікарі.

«Галицинівська громада одна з передових в Миколаївській області. Наша громада точно знає як важливо підтримувати ментальне здоров’я. В нашій громаді люди активні і небайдужі. Маємо багато неформальних послуг які сприяють покращенню психічного здоров’я», – сказав Іван Назар.

Зустріч з представниками органів місцевого самоврядування у Галицинівській громаді, фото: Миколаївська ОВА

Під час зустрічі було представлено реалізацію Всеукраїнської програми «Ти як?» у регіоні та презентовано Обласний План заходів на 2024-2026 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоровʼя в Україні на період до 2030 року в Миколаївській області. Присутні домовилися про проведення заходів та навчання фахівців, покращення доступності послуг для населення громади.

Обласний план розроблений та затверджений Миколаївською обласною військовою адміністрацією для забезпечення ефективного впровадження Всеукраїнської програми ментального здоровʼя.

Зазначається, що супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» за ініціативою Олени Зеленської забезпечує Координаційний центр КМУ у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України, експертного партнерства та підтримки World Health Organization (WHO).

Нагадаємо, до цього в рамках Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» у Миколаєві пройшов робочий воркшоп за участю представників неурядових громадських організацій.