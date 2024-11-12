Частина вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Частина вулиць Миколаєва будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 12 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Громадянська;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. Мала Морська;

вул. Севастопольська;

вул. Даля;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

вул. Космонавтів;

вул. Г. Гонгазе;

вул. Январьова;

вул. Морехідна;

вул. 8 Поздовжня;

вул. Ізмалкова;

пров. 1 Поперечний;

вул. 10 Лінія;

вул. 9 Лінія;

вул. 8 Лінія;

Г проїзд;

вул. 11 Лінія;

вул. 9 Поздовжня;

пров. 1 Кільцевий;

пров. Єгора Середюка;

вул. Ініціативна.

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Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

вул. Зелена;

пров. Кобера;

вул. Кобера.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 9 Лінія;

вул. Ізмалкова;

вул. 10 Лінія;

вул. 2 Набережна;

вул. 8 Військова;

вул. 9 Військова;

вул. Котельна;

вул. 7 Воєнна;

вул. Теслярна.

Окрім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

вул. Колодязна;

вул. Марка Кропивницького;

вул. 3 Слобідська.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.