Розлучення з позбавленням материнських прав: в одному з донецьких судів викрили схему уникнення від мобілізації

В одному з Донецьких судів викрили схему уникнення від мобілізації, фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру помічнику судді Мар’їнського районного суду Донецької області за фактами організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний домовився з працівниками суду за хабар ухвалювати рішення щодо розірвання шлюбу та позбавлення батьківських прав матері. Таким чином батько, нібито, мав сам виховувати неповнолітню дитину. Це надавало підставу чоловікам для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон.

В одному з Донецьких судів викрили схему уникнення від мобілізації, фото: Офіс Генпрокурора В одному з Донецьких судів викрили схему уникнення від мобілізації, фото: Офіс Генпрокурора В одному з Донецьких судів викрили схему уникнення від мобілізації, фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці задокументували отримання підозрюваним у вересні цього року 3 тисяч доларів, а в жовтні — 124,5 тисяч гривень за два судових рішення.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та накладення арешту на майно. Також перевіряється причетність до скоєння злочину інших працівників суду.

В одному з Донецьких судів викрили схему уникнення від мобілізації, фото: Офіс Генпрокурора В одному з Донецьких судів викрили схему уникнення від мобілізації, фото: Офіс Генпрокурора В одному з Донецьких судів викрили схему уникнення від мобілізації, фото: Офіс Генпрокурора

Раніше, в Одесі правоохоронці затримали голову громадської організації, якого підозрюють в зловживанні при виготовлені документів для військовозобов’язаних. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.