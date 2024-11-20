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Українці бачать ЄС ключовим посередником у мирних переговорах, — опитування Gallup

Українці хочуть бачити ЄС ключовим посередником у мирних переговорах. Фото: Getty ImagesУкраїнці хочуть бачити ЄС ключовим посередником у мирних переговорах. Фото: Getty Images

70% українців, серед тих, які підтримують ідею переговорів для завершення війни, вважають, що країни ЄС мають бути головними посередниками у цих домовленостях.

Про це свідчать дослідженням Gallup, які проводилися у серпні та жовтні 2024 року в Україні. 

Окрім Європейського Союзу, 63% опитаних підтримують участь Великої Британії у мирних переговорах.

За даними дослідження, на відміну від ЄС та Великої Британії, роль США має меншу підтримку. Лише близько половини українців, які виступають за переговори, хотіли б бачити Америку активним учасником цього процесу. 

В опитуванні, проведеному перед виборами у США, не виявили суттєвої різниці в поглядах в залежності від того, хто буде президентом. Нагадаємо, що за результатами виборів новим президентом обрано Дональда Трампа

Інфографіка досліджень GallupІнфографіка досліджень Gallup

У Gallup повідомили, що у 2023 і 2024 роках частина окупованих територій, не були включені до дослідження через відсутність покриття українських мобільних операторів. Ці території становлять близько 10-12% від загальної чисельності населення.

Як повідомлялося раніше, 52% українців виступають за швидке завершення війни через переговори. У той же час 38% вважають, що Україна має продовжувати боротьбу до перемоги.

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