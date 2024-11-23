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Росія готує спеціалістів для катування військовополонених українців, — ГУР

В Росії працює ціла система катувань, а структури, відповідальні за дотримання гуманітарного права, фактично не працють.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов під час виступу на форумі «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».

«За це відповідають окремі люди. Так готують окремих «спеціалістів» ― види тортур описані, і по них вчаться. Це те, що не може собі уявити будь-який представник західної цивілізованої країни», – розповів Андрій Юсов.

Він наголосив, що структури, які відповідальні за моніторинг дотримання і захист Женевських конвенцій і гуманітарного права, фактично не працюють.

«Йдеться про Міжнародний комітет Червоного Хреста, якого Росія, з одного боку, фактично позбавляє можливості працювати: не допускає до місць утримання, не залучає до підготовки і обміну. Водночас і позиція МКЧХ, відверто кажучи, в багатьох випадках мала би бути значно більш проактивною. І там, де зафіксовано абсолютно кричущі приклади порушення Женевських конвенцій з боку РФ, про це має говорити не Україна як жертва, а ті структури, які відповідають за контроль дотримання й виконання Женевських конвенцій, чого в багатьох випадках немає», ― зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, поліція ідентифікувала та оголосила підозру російському підполковнику Максиму Уварову, який під час окупації Снігурівського району знущався над цивільними, примушуючи їх до співпраці з військовослужбовцями РФ.

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