У Миколаївській області за тиждень народилося 86 дітей
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- Світлана Іванченко
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14:59, 25 листопада, 2024
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Протягом минулого тижня, з 18 по 24 листопада, у пологових відділеннях Миколаївської області з’явилося на світ 86 немовлят, серед яких дві двійні.
Як повідомили в пресслужбі управління охорони здоров’я області, серед новонароджених 41 дівчинка та 45 хлопчиків.
Найменша вага серед немовлят — 820 грамів, такі діти народилися у КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня».
Пресслужба Миколаївської міської ради проінформувала, що в обласному центрі за період із 15 по 21 листопада народилося 41 немовля: 22 дівчинки та 19 хлопчиків.
Нагадаємо, з 11 по 17 листопада в пологових відділеннях Миколаївської області народилося 97 немовлят, серед яких дві двійні.
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