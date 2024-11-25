У Миколаївській області за тиждень народилося 86 дітей

Поповнення миколаївських родин. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Протягом минулого тижня, з 18 по 24 листопада, у пологових відділеннях Миколаївської області з’явилося на світ 86 немовлят, серед яких дві двійні.

Як повідомили в пресслужбі управління охорони здоров’я області, серед новонароджених 41 дівчинка та 45 хлопчиків.

Найменша вага серед немовлят — 820 грамів, такі діти народилися у КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня».

Пресслужба Миколаївської міської ради проінформувала, що в обласному центрі за період із 15 по 21 листопада народилося 41 немовля: 22 дівчинки та 19 хлопчиків.

Нагадаємо, з 11 по 17 листопада в пологових відділеннях Миколаївської області народилося 97 немовлят, серед яких дві двійні.