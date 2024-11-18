Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень народилося 97 немовлят

На Миколаївщині за тиждень народилося 97 дітей. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

З 11 по 17 листопада в пологових відділеннях Миколаївської області народилося 97 немовлят, серед яких дві двійні.

Про це повідомили в пресслужбі управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА.

Серед новонароджених — 41 дівчинка та 56 хлопчиків.

Найменшу вагу серед немовлят зафіксували в КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», де діти народилися з масою тіла 1495 грамів.

У Миколаєві з 8 по 14 листопада народилося 50 дітей. З них 18 дівчаток і 32 хлопчики, про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.

Раніше повідомлялось, що з 4 по 10 листопада у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 88 дітей.