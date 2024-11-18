Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень народилося 97 немовлят
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- Світлана Іванченко
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23:24, 18 листопада, 2024
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З 11 по 17 листопада в пологових відділеннях Миколаївської області народилося 97 немовлят, серед яких дві двійні.
Про це повідомили в пресслужбі управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА.
Серед новонароджених — 41 дівчинка та 56 хлопчиків.
Найменшу вагу серед немовлят зафіксували в КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», де діти народилися з масою тіла 1495 грамів.
У Миколаєві з 8 по 14 листопада народилося 50 дітей. З них 18 дівчаток і 32 хлопчики, про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.
Раніше повідомлялось, що з 4 по 10 листопада у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 88 дітей.
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