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Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень народилось 88 дітей

Поповнення в миколаївських родинах. Фото з відкритих джерелПоповнення в миколаївських родинах. Фото з відкритих джерел

З 4 по 10 листопада у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 88 дітей.

Про це повідомляє управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА.

Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 35 дівчаток та 53 хлопчики.

З найменшою вагою 850 грам народилися діти в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 1 по 7 листопада, у пологових відділеннях з’явилося на світ 46 немовлят. А саме, 23 дівчинки та 23 хлопчика.

Нагадаємо, що в Миколаївські області з 28 жовтня по 3 листопада на світ з'явилися 35 дівчаток та 28 хлопчиків

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