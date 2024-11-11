Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень народилось 88 дітей
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- Світлана Іванченко
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15:00, 11 листопада, 2024
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З 4 по 10 листопада у пологових відділеннях Миколаївської області народилось 88 дітей.
Про це повідомляє управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА.
Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 35 дівчаток та 53 хлопчики.
З найменшою вагою 850 грам народилися діти в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.
Як повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 1 по 7 листопада, у пологових відділеннях з’явилося на світ 46 немовлят. А саме, 23 дівчинки та 23 хлопчика.
Нагадаємо, що в Миколаївські області з 28 жовтня по 3 листопада на світ з'явилися 35 дівчаток та 28 хлопчиків.
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