У Миколаївській області перебої на спецлініях «101» та «112»: резервні номери
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- Марія Хаміцевич
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12:10, 26 листопада, 2024
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Надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.
Як зазначили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, для інформування підрозділів про пожежі можна використовувати резервні номери телефонів:
- оперативно-диспетчерська служба Миколаїв (0512) 30-45-17, (0512) 30-45-18, (0512) 77-60-28
- 3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
- 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- 5 ДПРЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417
- Арбузинка (6 ДПРЧ): 0687678151
- Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072
- Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
- Березнегувате (9 ДПРЧ): 0961373882
- Братське (10 ДПРЧ): 0513191101
- Веселинове (11 ДПРЧ): 0934765507
- Вознесенськ (12 ДПРЧ): 0958067655
- Врадіївка (13 ДПРЧ): 0982248717
- Доманівка (14 ДПРЧ): 0957034145
- Єланець (15 ДПРЧ): 0978809530
- Воскресенськ (16 ДПРЧ): 0639792730
- Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
- Криве Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
- Весняне (19 ДПРЧ): 0680715242
- Новий Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
- Нова Одеса (21 ДПРЧ): 0988468306
- Очаків (22 ДПРЧ): 0639792605
- Первомайськ (23 ДПРЧ): 0680558423
- Снігурівка (24 ДПРЧ): 0984429047
- Южноукраїнськ (25 ДПРЧ): 0635845377
Нагадаємо, що у Миколаївській області 26 листопада діють графіки погодинних відключень. Вони діятимуть в період з 7:00 до 21:00 години