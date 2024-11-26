У Миколаївській області перебої на спецлініях «101» та «112»: резервні номери

У Миколаївській області перебої на лініях «101» та «112», ілюстративне фото

Надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.

Як зазначили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, для інформування підрозділів про пожежі можна використовувати резервні номери телефонів:

оперативно-диспетчерська служба Миколаїв (0512) 30-45-17, (0512) 30-45-18, (0512) 77-60-28

3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338

4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395

5 ДПРЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417

Арбузинка (6 ДПРЧ): 0687678151

Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072

Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483

Березнегувате (9 ДПРЧ): 0961373882

Братське (10 ДПРЧ): 0513191101

Веселинове (11 ДПРЧ): 0934765507

Вознесенськ (12 ДПРЧ): 0958067655

Врадіївка (13 ДПРЧ): 0982248717

Доманівка (14 ДПРЧ): 0957034145

Єланець (15 ДПРЧ): 0978809530

Воскресенськ (16 ДПРЧ): 0639792730

Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133

Криве Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485

Весняне (19 ДПРЧ): 0680715242

Новий Буг (20 ДПРЧ): 0639793469

Нова Одеса (21 ДПРЧ): 0988468306

Очаків (22 ДПРЧ): 0639792605

Первомайськ (23 ДПРЧ): 0680558423

Снігурівка (24 ДПРЧ): 0984429047

Южноукраїнськ (25 ДПРЧ): 0635845377

Нагадаємо, що у Миколаївській області 26 листопада діють графіки погодинних відключень. Вони діятимуть в період з 7:00 до 21:00 години