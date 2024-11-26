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У Миколаївській області перебої на спецлініях «101» та «112»: резервні номери

У Миколаївській області перебої на лініях «101» та «112», ілюстративне фотоУ Миколаївській області перебої на лініях «101» та «112», ілюстративне фото

Надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.

Як зазначили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, для інформування підрозділів про пожежі можна використовувати резервні номери телефонів:

  • оперативно-диспетчерська служба Миколаїв (0512) 30-45-17, (0512) 30-45-18, (0512) 77-60-28
  • 3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
  • 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
  • 5 ДПРЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417
  • Арбузинка (6 ДПРЧ): 0687678151
  • Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072
  • Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
  • Березнегувате (9 ДПРЧ): 0961373882
  • Братське (10 ДПРЧ): 0513191101
  • Веселинове (11 ДПРЧ): 0934765507
  • Вознесенськ (12 ДПРЧ): 0958067655
  • Врадіївка (13 ДПРЧ): 0982248717
  • Доманівка (14 ДПРЧ): 0957034145
  • Єланець (15 ДПРЧ): 0978809530
  • Воскресенськ (16 ДПРЧ): 0639792730
  • Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
  • Криве Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
  • Весняне (19 ДПРЧ): 0680715242
  • Новий Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
  • Нова Одеса (21 ДПРЧ): 0988468306
  • Очаків (22 ДПРЧ): 0639792605
  • Первомайськ (23 ДПРЧ): 0680558423
  • Снігурівка (24 ДПРЧ): 0984429047
  • Южноукраїнськ (25 ДПРЧ): 0635845377

Нагадаємо, що у Миколаївській області 26 листопада діють графіки погодинних відключень. Вони діятимуть в період з 7:00 до 21:00 години

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