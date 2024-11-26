  • вівторок

    26 листопада, 2024

  • -1.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • -1.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Деякі будинки Миколаєва до завтра будуть без води: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Завтра, 27 листопада, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20:00 за адресами:

  • від вул. Електронної до вул. Троїцької;
  • вул. Янати;
  • вул. Бойченко;
  • пр. Героїв України 53, 55, 57, 59, 61;
  • пров. Київський, 2.
  • вул. Олега Бондаренка;
  • від пр. Богоявленський до вул. Дмитра Креміня; 
  • вул. Космонавтів, 146а, 146б, 146в, 146г, 148, 148а, 150, 152;
  • вул. Новобузька, 120, 128;
  • вул. Квітнева, 4а.
Реклама

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «МикВісті» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай. 

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води. 

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною  водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «МикВісті» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.

Останні новини про: Відключення води

На деяких вулицях Миколаєва відключили воду через аварійні роботи: перелік адрес
Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси
Завтра в одному із мікрорайонів Снігурівки тимчасово відключать воду
Реклама

Читайте також:

новини

Більшість миколаївських школярів не хочуть харчуватись за меню Клопотенка, — депутат Січко

Аліна Квітко
новини

Бюджет Миколаєва за рахунок держсубвенцій планують збільшити на ₴9,9 млн

Аліна Квітко
новини

Пішов вже третій тиждень: жителі дому в центрі Миколаєва скаржаться на відсутність тепла

Володимир Коваль
новини

З ₴7 мільярдів на новий водогін для Миколаєва поки що є лише ₴990 тисяч: їх дала міська рада

Юлія Бойченко
новини

Офлайн-навчання в Миколаївському морському ліцеї можуть відновити з початку 2025 року

Аліна Квітко

Останні новини про: Відключення води

Завтра в одному із мікрорайонів Снігурівки тимчасово відключать воду
Де у Миколаєві завтра не буде води: адреси
На деяких вулицях Миколаєва відключили воду через аварійні роботи: перелік адрес

Більшість миколаївських школярів не хочуть харчуватись за меню Клопотенка, — депутат Січко

У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра оборони Умєрова

Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту в Новій Каховці: є загиблі та поранені

З нового року у Вознесенську пільговики оплачуватимуть проїзд банківськими картками

Графік відключень світла на Миколаївщині 27 листопада