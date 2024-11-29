  • пʼятниця

    29 листопада, 2024

  • 0.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 0.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська станція переливання крові потребує донорів

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»

У пʼятницю, 29 листопада, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів усіх груп.

Відповідний пост опублікували на сайті станції.

Усі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452. 

З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».

Останні новини про: Донорство

Миколаївська станція переливання крові 23 і 24 листопада працюватиме тільки на видачу компонентів крові
Миколаївська станція переливання крові потребує донорів
У Миколаєві потрібні донори з усіма групами крові
Реклама

Читайте також:

новини

Через блекаут у Миколаєві один із «Пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день

Володимир Коваль
новини

В бюджеті України на 2025 рік закладено ₴8 млрд на новий водогін у Миколаїв

Юлія Бойченко
новини

Міськрада Миколаєва оновила в цільові програми на 2025-2027 роки та бюджет на 2024 рік

Аліна Квітко
новини

Які точки видачі води працюватимуть під час відключень світла у Миколаєві: адреси

Юлія Бойченко
новини

Миколаївські школярі можуть достроково піти на канікули через відключення світла, — віцемер Луков

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Донорство

У Миколаєві потрібні донори з усіма групами крові
Миколаївська станція переливання крові потребує донорів
Миколаївська станція переливання крові 23 і 24 листопада працюватиме тільки на видачу компонентів крові

Як завтра відключатимуть світло: оновлені графіки від «Укренерго»

Продали гуманітарну допомогу на ₴600 тисяч: у Миколаєві підозрюють волонтерів та підприємця

Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків

9 годин тому

Через блекаут у Миколаєві один із «Пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день

Головне сьогодні