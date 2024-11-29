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Військовим дали місяць на повернення після СЗЧ без кримінальної відповідальності

Військовим дали місяць на повернення після першого СЗЧ, Фото: ЗСУВійськовим дали місяць на повернення після першого СЗЧ, Фото: ЗСУ

Згідно з новим законодавством, у військових, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є місяць — до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності.

Про це розповіла радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікації Тетяна Сапьян в телеефірі, пише «Укрінформ».

— Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто за місяць. Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення вас на службі, — сказала вона.

Також Тетяна Сапьян зазначила, що поновлюються грошові, продовольчі і речові виплати та пільги і соціальні гарантії.

Вона нагадала, що, коли військовий повернеться до своєї військової частини, він зобов’язаний повідомити про це орган досудового розслідування або військову службу правопорядку.

Нагадаємо, що 21 листопада Верховна Рада України прийняла в цілому закон №12095 про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Ще у серпні народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт, яким пропонували звільняти від відповідальності тих військових, які вперше дезертирували або здійснили самовільне залишення частини, однак згодом виявили бажання повернутися на службу.

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