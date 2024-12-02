На отримання «тисячі від держави» подали вже 2,5 мільйона людей — Мінцифри

Да добу через «Дію» українці оформили 2,5 мільйона заяв на отримання «Зимової єПідтримки». Фото з відкритих джерел

За добу через «Дію» українці оформили 2,5 мільйона заяв на отримання «Зимової єПідтримки».

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, 2,5 мільйона заяв — це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Також він додав, що застосунок витримав «супернавантаження».

«Роботу над помилками після Нацвідбору провели», — додав Михайло Федоров.

Реклама

За його даними, наразі з усієї кількості заяв 64% подали жінки, 36% — чоловіки. Середній вік користувача послуги становить 30–40 років. На отримання виплат за дітей подали понад 551 000 заяв.

Нагадаємо, що українці 3 лютого обирали представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024. Однак під час голосування застосунок «Дія» не витримав навантаження та перестав працювати.

Програма «Зимова єПідтримка»

Нагадаємо, що Володимира Зеленського закликали виплатити гроші винятково людям вразливих категорій. Петиція із закликом переглянути програму виплати українцям по 1000 гривень набрала необхідні 25 тисяч голосів.

В свою чергу міністерка економіки України Юлія Свириденко вважає, що зимова програма «єПідтримка» може стати дієвим механізмом підтримки української армії та закликала українців витратити 1000 гривень на ЗСУ.

Українці також зможуть витратити кошти, отримані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання вітчизняних ліків та медичних виробів.

Також повідомлялося, що станом на вечір, 1 листопада, на «Зимову єПідтримку» подали понад мільйон заявок.