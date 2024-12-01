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За перші 5 годин кількість заявок на «тисячу Зеленського» сягнула понад 1 млн

Із моменту запуску програми «Зимова єПідтримка», яка ініційована Президентом України Володимиром Зеленським, вже понад мільйон заявок подали громадяни на отримання державної допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

«Мільйон заявок за лічені години — це не лише показник затребуваності програми «Зимова єПідтримка», але й приклад того, як сучасні цифрові рішення дозволяють державі ефективно підтримувати своїх громадян. Ми очікуємо, що ці кошти допоможуть українцям у зимовий період, і прагнемо зробити їх отримання максимально простим і швидким», — зауважила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У Мінекономіки нагадали, що для оформленні заявки потрібно мати картку для виплат «Національний кешбек». Якщо такої картки немає, українці можуть відкрити її застосунку одного з банків-партнерів програми. При схваленні заявки, кошти надійдуть на картку «Національний кешбек» протягом 10 днів.

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