Вибухи в окупованій Керчі: росіяни перекрили Кримський міст

Кримський міст, фото: Defense Express

Зранку у п’ятницю, 6 грудня, росіяни перекрили рух Кримським мостом, у соцмережі пишуть про вибухи у Керчі.

Про це о 04:17 повідомив російський Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки», — пише канал.

О 06:12 моніторинговий канал «Крымский ветер» написав, що в Керчі дрижать вікна від вибухів.

За їх словами, у Керчі вибухи було чутно в районі суднобудівного заводу Затока, а також видно заграву в Аршинцевому.

«Крымский ветер» зазначив, що у Керченській протоці «здійснюють прорив українські морські дрони», — йдеться в повідомленні.

Міноборони Росії заявило про нібито збиття одного безпілотника над Кримом. Крім того, росіяни стверджують, що було «знищено» два українських безекіпажних катери, які прямували до Кримського півострова.

Раніше представник Головного управління Міністерства оборони України Андрій Юсов заявляв, що українські захисники мають план повернення окупованого Росією Криму та знищення незаконного Керченського мосту, але реалізація цього плану виявляється складнішою, ніж очікувалося.