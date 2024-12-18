  • середа

    18 грудня, 2024

  • 5.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 18 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 5.4° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Лубінець заявив, що кількість випадків насильства з боку працівників ТЦК зменшується

Омбудсмен України Дмитро Лубінець, фото: sud.uaОмбудсмен України Дмитро Лубінець, фото: sud.ua

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що кількість випадків насильства з боку працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) зменшується.

Про це він заявив під час форуму у Харкові у коментарі медіагрупі «Об’єктив».

За його словами, ситуація зі ставленням працівників ТЦК до цивільних погіршилася, хоча не кардинально, а випадки так званої «бусифікації» трапляються дедалі рідше.

— Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються, — зазначив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен також розповів, що упродовж 2024 року до нього надійшло понад чотири тисячі звернень про можливі порушення у процесі мобілізації.

Нагадаємо, що з червня 2024 року представник уповноваженого з прав людини у Миколаївській області Спартак Гукасян отримав понад 200 звернень від громадян щодо порушень законності під час мобілізації з боку працівників територіальних центрів комплектації та поліції. Громадяни повідомляли, що працівники ТЦК начебто перевищують свої повноваження, зокрема застосовують фізичну силу до військовозобов'язаних або довго тримають у центрах комплектації.

Слід зазначити, що у ТЦК та СП вважають, що розформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і заміна їх рекрутинговими центрами навряд чи вирішить проблеми мобілізації, оскільки нові структури не зможуть повноцінно виконувати всі завдання, які сьогодні покладені на ТЦК.

Останні новини про: ТЦК

Військовий з Миколаївщини розповів про участь в обороні Вознесенська: «Метрів 70 від мене стоїть танк, дуло прямо в мене»
З готельно-ресторанного бізнесу в ЗСУ: дівчина з Миколаєва розповіла, чому вирішила піти у військо
«Кожен чоловік має це зробити»: миколаївець розповів про участь у боях на сході
Реклама

Читайте також:

новини

У мерії порахували, що на ЖКГ потрібно майже ₴66 млрд на п‘ять років — це близько 13 річних бюджетів Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Продаж живих ялинок у Миколаєві: де і за яку ціну можна купити

Володимир Коваль
новини

На Миколаївщині у 2025 році хочуть реалізувати 151 інвестиційний проєкт на понад ₴30 млрд

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві на базі не працюючого ЖЕКу хочуть створити комунальне підприємство для утримання соціального житла

Олена Козубовська
новини

«Однозначно, відновлення житла», — в Департаменті ЖКГ Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Юлія Бойченко

Останні новини про: ТЦК

«Кожен чоловік має це зробити»: миколаївець розповів про участь у боях на сході
З готельно-ресторанного бізнесу в ЗСУ: дівчина з Миколаєва розповіла, чому вирішила піти у військо
Військовий з Миколаївщини розповів про участь в обороні Вознесенська: «Метрів 70 від мене стоїть танк, дуло прямо в мене»

Росія обстріляла село на Миколаївщині: пошкоджено будинки та гараж

У Миколаєві сьогодні через ремонти мережі відключать електроенергію: адреси та графік

У мерії порахували, що на ЖКГ потрібно майже ₴66 млрд на п‘ять років — це близько 13 річних бюджетів Миколаєва