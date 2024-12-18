Лубінець заявив, що кількість випадків насильства з боку працівників ТЦК зменшується

Омбудсмен України Дмитро Лубінець, фото: sud.ua

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що кількість випадків насильства з боку працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) зменшується.

Про це він заявив під час форуму у Харкові у коментарі медіагрупі «Об’єктив».

За його словами, ситуація зі ставленням працівників ТЦК до цивільних погіршилася, хоча не кардинально, а випадки так званої «бусифікації» трапляються дедалі рідше.

— Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються, — зазначив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен також розповів, що упродовж 2024 року до нього надійшло понад чотири тисячі звернень про можливі порушення у процесі мобілізації.

Нагадаємо, що з червня 2024 року представник уповноваженого з прав людини у Миколаївській області Спартак Гукасян отримав понад 200 звернень від громадян щодо порушень законності під час мобілізації з боку працівників територіальних центрів комплектації та поліції. Громадяни повідомляли, що працівники ТЦК начебто перевищують свої повноваження, зокрема застосовують фізичну силу до військовозобов'язаних або довго тримають у центрах комплектації.

Слід зазначити, що у ТЦК та СП вважають, що розформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і заміна їх рекрутинговими центрами навряд чи вирішить проблеми мобілізації, оскільки нові структури не зможуть повноцінно виконувати всі завдання, які сьогодні покладені на ТЦК.