Стартує сертифікація вчителів 2025: що потрібно знати педагогам Миколаївщини

З понеділка, 23 грудня, у Миколаївській області розпочинається реєстрація педагогів для участі в сертифікації 2025 року.

За інформацією регіонального управління Державної служби якості освіти, участь у сертифікації можуть взяти педагоги, які працюють за основним місцем роботи, мають стаж не менше двох років і викладають відповідні предмети.

Зазначається, що цього року сертифікація вперше стане доступною для вчителів англійської мови.

Порядок сертифікації вчителів в 2025 році. Інфографіка: регіонального управління Державної служби якості освіти

До участі у сертифікації допускаються 44 учителі початкових класів, 28 учителів математики, 27 учителів української мови та літератури, 28 учителів інтегрованих курсів громадянської й історичної освітньої галузей або «Суспільствознавство», а також 15 учителів англійської мови.

Водночас сертифікація залишається недоступною для керівників закладів освіти та їхніх заступників, які одночасно викладають, а також для педагогів, що мають години з відповідних предметів лише як довантаження. Не зможуть взяти участь і ті, хто вже успішно пройшов сертифікацію у 2023-2024 роках або не виконав її вимог у попередньому році.

Слід зазначити, що участь у сертифікації є добровільною.

Реєстрація проходитиме у два етапи. Перший триватиме з 23 грудня до 6 січня та буде обмежений регіональними квотами. Другий етап, із 7 до 9 січня, дозволить заповнити залишкові місця в межах загальної кількості квот. У разі заповнення квот реєстрацію можуть припинити достроково.

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Сертифікація складатиметься з трьох етапів: незалежного тестування, самооцінювання педагогічної майстерності та вивчення практичного досвіду роботи педагогів.

За успішне проходження сертифікації учасники отримають сертифікат, який буде дійсним протягом трьох років. Сертифікація також зараховуватиметься як проходження атестації, а вчителі отримають 20% доплати до посадового окладу.

Повідомляється, що цього року 25 учителів із Миколаївщини вже отримали сертифікати. Деякі з них продемонстрували найвищі результати за підсумками третього етапу.

Раніше повідомлялось, що у 2023–2024 навчальному році кількість студентів педагогічних спеціальностей в Україні зросла до 94 тисяч, що на 7% більше порівняно з 87,7 тисячами у 2022 році.