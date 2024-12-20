У Миколаєві на 6 зупинках знесли незаконні кіосків

З вулиць Миколаєва демонтували 6 тимчасових споруд. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

З вулиць Миколаєва демонтували 6 тимчасових споруд на зупинках.

Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

Зазначається, що конструкції на зупинках не мали дозвільних документів та заважали автомобілям їздити.

«Побачили, що зникають зупинки? Останнім часом з вулиць Миколаєва демонтовано 6 тимчасових споруд, які не мали жодних дозвільних документів. Ці конструкції заважали безпеці руху та псували вигляд міських вулиць», — йдеться у повідомленнях.

З вулиць Миколаєва демонтували 6 тимчасових споруд. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

Також зазначається, що замість демонтованих конструкцій встановлять нові зупинки громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що в Інгульському, Заводському та Центральному районах Миколаєва демонтували конструкції, які псували вигляд міста.