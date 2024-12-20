  • пʼятниця

    20 грудня, 2024

  • 8.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 грудня , 2024 пʼятниця

  • Миколаїв • 8.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві на 6 зупинках знесли незаконні кіосків

З вулиць Миколаєва демонтували 6 тимчасових споруд. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.З вулиць Миколаєва демонтували 6 тимчасових споруд. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

З вулиць Миколаєва демонтували 6 тимчасових споруд на зупинках.

Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

Зазначається, що конструкції на зупинках не мали дозвільних документів та заважали автомобілям їздити.

«Побачили, що зникають зупинки? Останнім часом з вулиць Миколаєва демонтовано 6 тимчасових споруд, які не мали жодних дозвільних документів. Ці конструкції заважали безпеці руху та псували вигляд міських вулиць», — йдеться у повідомленнях.

З вулиць Миколаєва демонтували 6 тимчасових споруд. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.З вулиць Миколаєва демонтували 6 тимчасових споруд. Фото: Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

Також зазначається, що замість демонтованих конструкцій встановлять нові зупинки громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що в Інгульському, Заводському та Центральному районах Миколаєва демонтували конструкції, які псували вигляд міста.

Останні новини про: Демонтаж

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті
У Миколаєві почали демонтаж скульптури «Капуста» на Набережній
КП «Парки» декомунізували сквер «Юних Героїв» та парк «Адміралтейський»
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук
новини

«Гроші псують людей», — депутат Кантор бачить наглядові ради при КП на добровільних засадах й без зарплат

Аліна Квітко
новини

В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Юлія Бойченко
новини

Це завдання для мене на 2025 рік, — Кім про відкриття туристичного сезону в Коблевому

Олена Козубовська
новини

Мер Миколаєва пообіцяв відкрити дитсадок в Ракетному Урочищі у 2025 році: його ремонтують уже 6 років

Юлія Бойченко

Останні новини про: Демонтаж

КП «Парки» декомунізували сквер «Юних Героїв» та парк «Адміралтейський»
У Миколаєві почали демонтаж скульптури «Капуста» на Набережній
Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Мер Миколаєва пообіцяв відкрити дитсадок в Ракетному Урочищі у 2025 році: його ремонт триває вже шість років

6 годин тому

За гуманітарку вимагала брати російський паспорт: в Снігурівці голову села при окупантах заочно засудили до 6 років

СУСПІЛЬСТВО

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні