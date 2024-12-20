У Миколаєві на 6 зупинках знесли незаконні кіосків
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- Альона Коханчук
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16:10, 20 грудня, 2024
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З вулиць Миколаєва демонтували 6 тимчасових споруд на зупинках.
Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.
Зазначається, що конструкції на зупинках не мали дозвільних документів та заважали автомобілям їздити.
«Побачили, що зникають зупинки? Останнім часом з вулиць Миколаєва демонтовано 6 тимчасових споруд, які не мали жодних дозвільних документів. Ці конструкції заважали безпеці руху та псували вигляд міських вулиць», — йдеться у повідомленнях.
Також зазначається, що замість демонтованих конструкцій встановлять нові зупинки громадського транспорту.
Раніше повідомлялося, що в Інгульському, Заводському та Центральному районах Миколаєва демонтували конструкції, які псували вигляд міста.
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