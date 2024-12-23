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Миколаївський шашкіст здобув перемогу на чемпіонаті України

Матвій Колєсніков (праворуч) грає проти Іллі Демченко. Фото: Шашки в УкраїніМатвій Колєсніков (праворуч) грає проти Іллі Демченко. Фото: Шашки в Україні

Миколаївець Матвій Колєсніков достроково здобув перемогу на чемпіонаті України з шашок, набравши 15 із 18 можливих очок.

Про це повідомляє видання «Шашки в Україні».

Змагання тривали шість днів і зібрали найсильніших шашкістів із п’яти областей країни. У фінальній частині взяли участь 20 спортсменів — 10 чоловіків і 10 жінок. Представник Миколаєва  підтвердив свою майстерність, достроково здобувши перемогу у чоловічій категорії.

— Турнір був дуже складним через сильний склад учасників. Кожна партія вимагала максимальної зосередженості, але я радий, що вдалося завершити змагання достроковою перемогою, — прокоментував Матвій Колєсніков.

Ця перемога стала черговим досягненням спортсмена, який раніше виграв чемпіонат України з шашок-100.

Нагадаємо, що у 2023 році він також став дворазовим чемпіоном світу з шашок серед молоді.

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