Миколаївський шашкіст здобув перемогу на чемпіонаті України
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- Аліна Квітко
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7:00, 23 грудня, 2024
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Миколаївець Матвій Колєсніков достроково здобув перемогу на чемпіонаті України з шашок, набравши 15 із 18 можливих очок.
Про це повідомляє видання «Шашки в Україні».
Змагання тривали шість днів і зібрали найсильніших шашкістів із п’яти областей країни. У фінальній частині взяли участь 20 спортсменів — 10 чоловіків і 10 жінок. Представник Миколаєва підтвердив свою майстерність, достроково здобувши перемогу у чоловічій категорії.
— Турнір був дуже складним через сильний склад учасників. Кожна партія вимагала максимальної зосередженості, але я радий, що вдалося завершити змагання достроковою перемогою, — прокоментував Матвій Колєсніков.
Ця перемога стала черговим досягненням спортсмена, який раніше виграв чемпіонат України з шашок-100.
Нагадаємо, що у 2023 році він також став дворазовим чемпіоном світу з шашок серед молоді.
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