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На Миколаївщині очікується тепла й мінлива погода до кінця грудня

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

Протягом тижня, з 23 до 29 грудня, на Миколаївщині очікується тепла та мінлива погода. На початку тижня місцями пройдуть невеликі дощі, а наприкінці — буде без опадів. 

Про це розповіла синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина, повідомляє Суспільне.

«Погода буде відносно тепла, можна навіть сказати тепла», — розповіла вона.

Синоптики прогнозують, що денна температура коливатиметься від +3 до +8 градусів, у деякі дні можливе підвищення до +9...+10. У нічний час очікується від -1 до +6 градусів, іноді — до -1...+4. Переважатиме північно-східний вітер — 5-10 метрів на секунду.

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«Цього тижня очікується нестійка погода. На початку тижня, місцями пройдуть невеликі дощі, а наприкінці тижня вже буде без опадів», — зазначила синоптикиня.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.
  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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