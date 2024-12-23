На Миколаївщині очікується тепла й мінлива погода до кінця грудня
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- Світлана Іванченко
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23:42, 23 грудня, 2024
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Протягом тижня, з 23 до 29 грудня, на Миколаївщині очікується тепла та мінлива погода. На початку тижня місцями пройдуть невеликі дощі, а наприкінці — буде без опадів.
Про це розповіла синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина, повідомляє Суспільне.
«Погода буде відносно тепла, можна навіть сказати тепла», — розповіла вона.
Синоптики прогнозують, що денна температура коливатиметься від +3 до +8 градусів, у деякі дні можливе підвищення до +9...+10. У нічний час очікується від -1 до +6 градусів, іноді — до -1...+4. Переважатиме північно-східний вітер — 5-10 метрів на секунду.
«Цього тижня очікується нестійка погода. На початку тижня, місцями пройдуть невеликі дощі, а наприкінці тижня вже буде без опадів», — зазначила синоптикиня.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
- Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
- Уникайте різких маневрів і гальмувань.
- Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
- У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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