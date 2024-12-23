На Миколаївщині очікується тепла й мінлива погода до кінця грудня

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

Протягом тижня, з 23 до 29 грудня, на Миколаївщині очікується тепла та мінлива погода. На початку тижня місцями пройдуть невеликі дощі, а наприкінці — буде без опадів.

Про це розповіла синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина, повідомляє Суспільне.

«Погода буде відносно тепла, можна навіть сказати тепла», — розповіла вона.

Синоптики прогнозують, що денна температура коливатиметься від +3 до +8 градусів, у деякі дні можливе підвищення до +9...+10. У нічний час очікується від -1 до +6 градусів, іноді — до -1...+4. Переважатиме північно-східний вітер — 5-10 метрів на секунду.

Реклама

«Цього тижня очікується нестійка погода. На початку тижня, місцями пройдуть невеликі дощі, а наприкінці тижня вже буде без опадів», — зазначила синоптикиня.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки: